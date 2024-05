România TV şi George Simion au luat-o peste Bot

Mălin Bot a anunţat că a câştigat un proces cu România TV şi George Simion, care au spus despre el că e „căutător în gunoaie”.

„Instanţa a dispus 11.000 de lei daune, dar acesta este un aspect subsidiar, cel mai important este că am demonstrat din nou, în Justiţie, că Mafia Media şi liderul AUR răspândesc numai minciuni şi denigrări şi sunt o sursă de manipulare, instigare la ură şi informaţii false în societate”, a declarat Mălin Bot pentru Epoch Times.

Hotărârea a fost pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi poate fi atacată.

Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Partidul AUR şi respinge cererea în contradictoriu cu acesta pentru lipsa calităţii procesual pasive. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Ridzone Computers SRL ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunea în contradictoriu cu pârâţii Ridzone Computers SRL şi George Simion. Obligă pârâta Ridzone Computers SRL la plata către reclamant a sumei de 10000 lei daune morale şi pe pârâtul George Simion la plata către reclamant a sumei de 1000 lei daune morale. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care se va depune sub sancţiunea nulităţii la tribunal. Pronunţată prin grija grefei.

George Simion l-a numit pe Mălin Bot „căutător în gunoaie”, după ce acesta s-ar fi deplasat la sediul AUR, unde s-au efectuat lucrări de modernizare.

„A venit Bot căutătorul în gunoi să spună că AUR s-a mutat într-un sediu de lux…”, a comentat Simion, citat de G4Media, enervat de acţiunea lui Bot. Acesta a continuat spunând că Bot venea şi în faţa blocului de garsoniere în care a locuit, o practică la care apelează şi Simion destul de des, respectiv de a se deplasa la casele unor politicieni postând filmări pe contul său de Facebook.

„Le este foarte frică de AUR, ăsta e motivul pentru care, de câteva zile, toţi extremiştii de la cei de stânga, extremiştii de dreapta, la tot felul de gunoieri, de căutători în gunoaie şi de boschetari ne atacă în cele mai diferite moduri minţind fără neruşinare. (…) Sunt în faţa sediului AUR, pe care vi l-am prezentat din luna mai a anului trecut, este sediu închiriat. A venit căutătorul în gunoaie mai devreme, care-şi spune jurnalist. Spun căutător în gunoaie pentru că Mălin Bot venea în faţa garsonierei în care locuiam şi căuta acolo în gunoi. Chit că el nu e jurnalist, îl aştept şi acum ca să-i spun că răspândeşte minciuni, aceleaşi minciuni ca USR-iştii, că suntem oamenii ruşilor, că noi ne opunem pensiilor speciale, aceleaşi minciuni pe care le zicea şi Oana Lovin, că votăm pentru închiderea termocentralelor, că doamne fereşte ce face AUR în Parlament”, a spus Simion.

Legat de România TV, Mălin Bot are un meci de ani de zile cu televiziunea.

„Într-o emisiune mai veche, când am filmat eu la sediul AUR că au făcut un chef în pandemie şi au încălcat regulile, RTV a făcut emisiune în care au pus melodia ‘Regele Gunoaielor’ şi imagini cu mine, 5 secunde, montate în buclă când treceam pe lângă o pubelă şi am aruncat o privire să văd dacă sunt sticle de băutura sau altceva, şi au făcut o emisiune despre mine că am căutat în gunoi. CNA-ul i-a amendat şi m-am dus cu acea emisiune, cu amenda CNA-ului, cu articolul din G4Media şi i-am acţionat în justiţie. Suma nu e importantă pentru mine, important e că am demonstrat încă o dată că televiziunile astea cu moguli penali împreună cu personaje extremiste de tip Simion mint şi dezinformează în societate”, a declarat Mălin Bot pentru Epoch Times.

Mălin Bot a mai anunţat încă o acţiune în instanţă contra lui George Simion.

„O să mai deschid un proces împotriva lui Simon pentru incidentul de la Cotroceni când, din nou, în faţa tuturor televiziunilor de ştiri a zis că eu sunt gunoier şi sunt îmbrăcat ca un gunoier. Va urma un proces şi pe această temă”, a precizat Bot.