Românii de la Pisa, la un pas de tragedie!

Tricolorii care evoluează în afara granițelor și care au avut meci duminică au avut termen de prezentare la lot ziua de luni, 17 martie.

Printre ei Adrian Rus, Marius Marin și Olimpiu Moruțan care activează în Italia. După meci, aceștia au pornit spre aeroport pentru a se îmbarca în aeronava care trebuia să-i aducă în țară.

După ce s-au așezat confortabil pe scaune în aeronavă, în loc să audă zgomotele specifice decolării au auzit vocea unui angajat al companiei de care aparține aeronava. Acesta anunța existența unei grave probleme la avion din cauza căreia revenirea pasagerilor în aeroport era obligatorie. Era ora 15:15 și anunțul s-a încheiat cu informația conform căreia avionul ar putea pleca spre București seara, în jurul orei 21:30.

În mesajul oferit de reprezentantul companiei, s-a sublinat că a fost un mare noroc faptul că incidentul tehnic s-a produs nu în timpul zborului, ci înaintea ridicării în aer a avionului, caz în care s-ar fi putut produce o mare tragedie.

„Nu am veşti bune pentru dumneavoastră. După ce am pornit motoarele, am pierdut tot lichidul hidraulic dintr-un sistem dintre cele trei ale aeronavei şi de aceea a trebuit să ne întoarcem într-o poziţie de parcare. Vor fi aduse scări şi autobuze, veţi fi debarcaţi şi aduşi înapoi în terminal.

Din păcate, nu pot să vă spun cât va dura întregul proces. O echipă tehnică va trebui să vină să vadă ce s-a întâmplat. Probabil, una dintre reţelele hidraulice a cedat, de aceea s-a pierdut tot lichidul şi va dura până se va schimba, până se va umple, dar nu vă pot oferi un termen, din păcate. Când îl voi avea, atunci voi veni în terminal şi vă anunţ.

Încă o dată îmi pare rău, dar eu sunt foarte fericit că s-a întâmplat la sol şi nu în aer şi este doar o întârziere a zborului”.