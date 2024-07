Cristiano Ronaldo, decisiv deseori pentru reușitele lusitanilor, a fost la un pas să aducă un mare necaz naționalei țării sale.

Ajuns la aproape 40 de ani, Cristiano, obsedat de recorduri, vrea cu ardoare să marcheze măcar o dată la turneul final al EURO 2024, în timp regulamentar. De aceea, în momentul în care arbitrul Orsato a arătat punctul cu var în minutul 105 al unui meci infinit mai greu decât se credea (cel cu Slovenia), chipul i s-a transfigurat total. Gândul că se află atât de aproape de a deveni primul jucător care marchează la șase turnee finale de EURO l-a făcut să uite de tot.

Socoteala din capul lui Ronaldo nu s-a potrivit cu cea din teren, portarul sloven Jan Oblak parând șutul lui CR7 și ducând meciul până la loviturile de departajare. Acolo, colegii lui au clacat total, ratând toate cele trei lovituri sau portarul Diego Costa fiind omul păianjen de fiecare dată.

Devastat de ratare, Cristiano a plâns ca un copil în timp ce BBC își bătea joc de unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile, punând într-un colț al ecranului Misstiano Penaldo. Fostul atacant al României din Generația de Aur, aflat în studioul PRO TV, Florin Răducioiu, a fost însă necruțător cu starul portughez:

„Ronaldo trebuie să facă un pas în spate. Am văzut un jucător obsedat să dea gol, îmi era milă de el. Mi-a dat impresia de neputință. Totul se putea termina cu o tragedie. Și mama lui a plâns. Dacă Portugalia ar fi pierdut, el ar fi fost vinovat. Totuși, calificarea a fost meritată. Da, cred că e momentul să se retragă de la Națională. N-a reușit să marcheze nici din penalty.”

Cristiano însuși a declarat că acesta va fi ultimul său EURO:

„Acesta va fi ultimul meu Euro, bineînțeles. Dar nu sunt mișcat de asta, sunt mișcat de entuziasm. Îmi cer scuze suporterilor. O să dau mereu totul pentru acest tricou, fie că îl voi îmbrăca sau nu. Și voi face asta toată viața, trebuie responsabilitate. Tristețea inițială și apoi bucuria finală. Asta aduce fotbalul.

Momente inexplicabile, acestea s-au întâmplat astăzi. Am avut ocazia să confer un avantaj echipei naționale, dar nu am reușit. Trebuie să revăd execuția de la punctul cu var, nu știu dacă am tras bine sau prost. Nu am ratat o singură dată în timpul anului și când colegii au avut cea mai mare nevoie, acum la Euro, Oblak a salvat“.