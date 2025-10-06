S-a dat Nobelul pe Medicină

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 a fost acordat, la Stockholm, cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică”.

„Descoperirile laureaţilor au dat naştere domeniului toleranţei periferice, stimulând dezvoltarea tratamentelor medicale pentru cancer şi boli autoimune. Acest lucru poate duce, de asemenea, la transplanturi mai reuşite. Mai multe dintre aceste tratamente sunt în prezent în fază de studii clinice”, potrivit Comitetului Nobel.

Laureaţii pentru Medicină din acest an sunt:

Mary E. Brunkow

Institutul pentru Biologie Sistemică, Seattle, SUA

Fred Ramsdell

Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, SUA

Shimon Sakaguchi

Universitatea Osaka, Osaka, Japonia

Ei au descoperit cum este ţinut sub control sistemul imunitar.

Puternicul sistem imunitar al organismului trebuie să fie reglat, altfel ar putea ataca propriile noastre organe. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025 pentru descoperirile lor revoluţionare privind toleranţa imunitară periferică, care împiedică sistemul imunitar să dăuneze organismului.