S-a dat și Nobelul pentru fizică

Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost și el acordat.

Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice şi cuantificării energiei într-un circuit electric”.

Laureaţii Premiului Nobel din acest an au realizat experimente cu un circuit electric în care au demonstrat atât tunelarea cuantică, cât şi nivelurile de energie cuantificate într-un sistem suficient de mare încât să poată fi ţinut în mână.

Laureaţii din acest an:

John Clarke

University of California, Berkeley, SUA

Michel H. Devoret

Yale University, New Haven, CT şi University of California, Santa Barbara, SUA

John M. Martinis

University of California, Santa Barbara, SUA

În 1984 şi 1985, John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis au realizat o serie de experimente cu un circuit electronic construit din supraconductori, componente care pot conduce curentul fără rezistenţă electrică. În circuit, componentele supraconductoare erau separate de un strat subţire de material neconductiv, o configuraţie cunoscută sub numele de joncţiune Josephson. Prin rafinarea şi măsurarea tuturor proprietăţilor circuitului lor, ei au reuşit să controleze şi să exploreze fenomenele care apăreau atunci când treceau curent prin el. Împreună, particulele încărcate care se mişcau prin supraconductor formau un sistem care se comporta ca şi cum ar fi fost o singură particulă care umplea întregul circuit.