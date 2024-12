Să plece sau nu Iohannis? Ce spune Ilie Bolojan

Liderul PNL Ilie Bolojan, intervievat marți de HotNews, a răspuns dacă actualul președinte ar trebui să plece după ce i se încheie mandatul, în decembrie. „Dacă m-aș uita pe sondaje, având în vedere încrederea scăzută în acesta, ar trebui să răspund da. Dar trebuie să discutăm deschis – țara noastră are nevoie de stabilitate”, a precizat liderul PNL.

Bolojan crede că decizia luată de Curtea Constituțională ca Iohannis să rămână în funcție și după încheierea mandatului (în 21 decembrie), până la instalarea unui nou președinte, a fost una „luată în logica stabilității”.

„Până nu se alege președintele Senatului, trebuie să vedem cine este această persoană, dacă este predictibilă, dacă are cunoștințe în domeniul politicii externe. Cred că decizia luată este una în logica stabilității. Nu cele trei luni sunt problema, ci ce alegem după. Mandatele președintelui Iohannis vor fi judecate de români și istorie în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan.

Despre o susţinere a lui Nicuşor Dan

Preşedintele PNL a declarat că partidul nu a luat o decizie dacă îl va susţine pe primarul Capitalei, Nicuşor Dan, la alegerile prezidenţiale, dar a precizat că el crede că trebuie învăţat din lecţiile trecutului, iar prima lecţie este să fie susţinut un număr mai restrâns de candidaţi.

Bolojan a fost întrebat, marţi, în cadrul unui interviu pentru Hotnews, dacă PNL îl va susţine pe Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale.

”PNL nu a luat o decizie în acest sens, dar cred că trebuie să învăţăm din lecţiile trecutului. Prima lecţie este să încercăm să susţinem un număr mai restrâns de candidaţi. A merge fiecare partid cu un candidat propriu sau a fi mult mai mulţi candidaţi disipează voturile. Asta este realitatea şi nu face decât să facă impredictibil candidatul care intră în turul al doilea pentru că vom avea un candidat susţinut de partidele antisistem, care cu mare probabilitate va fi în turul al doilea şi încă un candidat”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că nu exclude ca PNL să îl susţină pe Nicuşor Dan, dar că mai trebuie făcute nişte analize.

”Ar fi bine ca acest candidat fie unul care este predictibil, care este un om aşezat şi eu cred că responsabilitatea partidelor mari este ca în perioada următoare, cel mai târziu până la jumătatea lunii ianuarie, să facă analize serioase, să vadă cine sunt candidaţii care pot aduna electorate, care pot reprezenta România, cu demnitate în relaţiile externe care pot să ţină ţara noastră pe un curs predictibil şi, după finalizarea acestor analize, să ia o decizie în cunoştinţă de cauză. Şi, deci, nu exclud candidatura domnului Nicuşor Dan, nu exclud această posibilă susţinere, dar trebuie să facem aceste analize”, a explicat liderul PNL.

Întrebat dacă a fost surprins de anunţul făcut de primarul Capitalei de a candida la alegerile prezidenţiale, Ilie Bolojan a răspuns: ”Domnul Nicuşor Dan mi-a dat un telefon, m-a informat că se înscrie în competiţia electorală, atâta tot. Vom avea mai mulţi candidaţi, dar v-am spus trebuie să luăm nişte decizii raţionale şi cât timp sunt preşedintele PNL, am o răspundere suplimentară. PNL îşi va face aceste analize. Nu putem să nu ţinem cont şi de discuţiile din coaliţie şi foarte probabil la începutul lunii ianuarie vom lua nişte decizii în acest sens, pentru că odată ce noul guvern va stabili şi calendarul alegerilor prezidenţiale, care vor avea loc în primăvara anului viitor, cu siguranţă se va pune problema şi a stabilirii candidaţilor”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Despre Lasconi, candidat

Ilie Bolojan a afirmat că liberalii nu o vor susţine pe Elena Lasconi, în cursa pentru alegerile prezidenţiale, în cazul în care va rămâne candidatul acestei formaţiuni politice. El a explicat că PNL a susţinut-o pe Lasconi în competiţia din turul doi cu un alt candidat şi că trebuie învăţat din acele lecţii.

Bolojan a fost întrebat, marţi, la Hotnews, dacă există posibilitatea ca din viitorul Guvern să facă parte şi USR sau e mai bine să rămână în opoziţie.

”Am susţinut de la început ca toate partidele pro-europene să facă parte din acest guvern pentru că e o problemă de aritmetică parlamentară. Cu USR este o majoritate stabilă, fără USR e o majoritate la limită. Există o majoritate, dar este la limită. Una este să ai o majoritate stabilă să poţi să îţi asiguri voturi pe legi organice şi alta este să nu ai această majoritate. PNL a susţinut această prezenţă în guvernare. Această prezenţă ţine sigur şi de deciziile pe care le ia USR şi de atitudinile pe care le au colegii noştri”, a declarat Bolojan.

El a precizat că nu poţi să te gândeşti că vei face ceva cu nişte parteneri mai buni sau mai răi dacă nu înţelegi că este un nou început.

”Nu poţi să te gândeşti că vei face ceva împreună cu nişte parteneri buni sau mai răi, tu poţi să crezi că sunt mai răi decât tine, dacă nu înţelegi că e un nou început. Sigur nu se şterge totul cu buretele, responsabilitatea fiecăruia. Dar dacă facem o nouă coaliţie, trebuie să ne uităm şi în viitor ţinând cont de trecut, dar dacă în permanenţă le arunci în faţă, într-o formă acuzatoare, tot ce au făcut, înseamnă că e greu de presupus că te vei comporta responsabil sau vei face o relaţie de încredere. Asta este o problemă care ţine de USR”, a mai afirmat liderul PNL.

El a adăugat că dacă USR nu renunţă la Elena Lasconi pentru alegerile prezidenţiale, atunci PNL nu o va susţine.

”A doua chestiune este sigur agenda candidatului prezidenţial. Este evident că dacă această coaliţie cade de acord să aibă un singur candidat sunt nişte avantaje, va avea o susţinere mare acel candidat. (…) Dacă ai un singur candidat înseamnă că trebuie stabilit acel candidat. Dar dacă USR, cum apare astăzi, nu renunţă la doamna Lasconi, este însă cât se poate de cert, că cel puţin PNL e puţin probabil să o susţină pe doamna Lasconi. Noi am susţinut-o într-un anumit context, în competiţia din turul doi cu un alt candidat. Acum trebuie să învăţăm din acele lecţii, trebuie să vedem capacitatea candidaţilor de a aduna voturi”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Despre functia de premier: PSD are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier, având cele mai multe mandate / Ciolacu trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de autoritate şi credibilitate că lucrurile vor fi făcute altfel

Bolojan a fost întrebat dacă el crede că este un premier mai bun decât Marcel Ciolacu, în condiţiile în care, în urmă cu câteva săptămâni, principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale îl indicau ca potenţial viitor prim-ministru.

”Am spus şi atunci că acele discuţii erau nişte discuţii de campanie electorală şi că pentru a putea fi responsabil într-o funcţie, trebuie să respecţi câteva condiţii, dintre care una dintre ele este să ai autoritate, să ai stabilitate, pentru că altfel nu poţi livra. Doar să ocupe cineva o funcţie e clar că nu este suficient. Prin urmare, PNL a primit un anumit număr de voturi şi deci capacitatea PNL de a propune soluţii, de a susţine politici publice este direct proporţională cu această reprezentare pe care o are în Parlament, inclusiv în coaliţie”, a declarat Bolojan.

El a precizat că în cadrul negocierilor nu s-a discutat despre funcţia de premier.

”Din acest punct de vedere, eu am spus că PSD, fiind partidul care are cele mai multe mandate, are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier. Acum, discutând foarte deschis, noi suntem în nişte negocieri în momentul de faţă în care nu s-a discutat această chestiune, ar fi din punctul meu de vedere, lipsit de fair-play să mă apuc să fac comentarii, să dau note unui candidat sau altul, dar este clar că domnul Marcel Ciolacu trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal, rezerva de autoritate şi de credibilitate pentru a da un semnal că lucrurile vor fi făcute altfel, că lucrurile vor fi făcute mai bine. Dar aceasta este o chestiune care ţine de Partidul Social Democrat şi de dânsul şi n-ar fi deci corect din partea mea să vin acum într-o emisiune şi să dau note unor parteneri”, a mai afirmat preşedintele PNL.