Scandal la TVR. Marina Almășan: „A stârnit mare vânzoleală”

Prezentatoarea TV Marina Almășan o acuză pe directoarea TVR2 de hărțuire la locul de muncă, spunând că a depus o plângere penală. Almășan a povestit sâmbătă pe pagina de Facebook ce i s-ar fi întâmplat.

În ideea de a proteja banul public și de a mai face ÎNCĂ o emisiune cu buget zero, am găsit deschidere și ajutor, pentru ultima ediție a emisiunii noastre, la Complexul Băile Govora, a carui conducere mai colaborase cu emisiunile mele acum mulți ani, rămânând extrem de mulțumită de acea colaborare. În virtutea ei, au spus DA fără rezerve la solicitarea mea de a ne ajuta și de această dată. Așadar, în baza contractului ulterior negociat cu Direcția Comercială a TVR, Hotelul Palace – o frumoasă clădire de patrimoniu, de peste 100 de ani, se obliga să ne ofere locațiile pentru filmare , cazarea timp de doua nopți a întregii echipe, cele trei mese pe zi ( pentru a nu consuma niciun leu de diurnă, de la TVR), plus orice alt sprijin logistic necesar filmărilor. Ca să nu mai vorbim că minunatul manager Violeta Nițescu și-a depășit cu mult obligațiile contractuale, oferindu-ne “ din partea casei” și transportul dus-întors al echipei , pe care TVR nu avea cum să-l rezolve. Mai mult, doamna manager ne-a ajutat și cu aducerea în emisiune a unor invitați inediți – meșteri populari și rapsozi din zona Vâlcei, suportând domnia sa toate costurile aferente.

Ieri, înainte de predarea casetei spre difuzarea de azi, doamna director TVR2, împotriva căreia am deja depusă o plângere penală pentru hărțuire la locul de muncă ( Ruxandra Tuchel) , a stârnit mare vânzoleală în TVR. Bref, nu intru in detalii. Sunt treburi interne. Mi s-a trimis un mail oficial prin care mi se solicita eliminarea din emisiune a filmărilor din locațiile hotelului , pe motiv că ele ar reprezenta o publicitate indirectă la adresa hotelului ( deși acestea erau prevăzute in contract și nu conțineau niciun element publicitar, ci doar niște prezentări făcute de noi pe o băncuță in Recepție, pe scările Hotelului, la o masă în Restaurant, sau în fața unor oale din bucătărie), eliminarea unora din cele câteva menționări verbale, făcute de mine, ale locului în care filmam, eliminarea din genericul de final până și a numelui doamnei Violeta Nițescu, căreia îi mulțumeam, în calitate de persoană fizică, pentru întregul sprijin, motivând că numele resprezintă o reclamă la hotel.

Parte din solicitarile Canalului editorul de imagine le-a rezolvat, ciopârțind , în miez de noapte, filmarea. Era păcat să nu fie difuzata emisiunea, după tot acest efort, și al nostru și al celor de la Govora! Parte din solicitari – cele absurde, în opinia mea – nu au avut cum să mai fie remediate și mi le-am asumat.