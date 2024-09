Scandal rasist la o nou promovată în SuperLigă!

Unirea Slobozia a reușit în această vară prima promovare la nivel de SuperLigă din istoria clubului. Pe bancă s-a aflat un om al locului, fostul atacant al lui Dinamo din anii 1990, Adrian Mihalcea. Evident el a primit pe mai departe girul conducerii clubului de a încerca să realizeze miracolul supraviețurii printre cei mari din primul eșalon.

Însă gruparea ialomițeană nu are un buget consistent, fiind nevoită să se descurce ca jucători cu ceea ce aveau deja la aceștia adăugându-se câțiva jucători străini, evident, fără nume și alți fotbaliști români cam de același nivel. În general, un factor pozitiv la echipă a părut a fi unitatea grupului și relația dintre antrenor și jucători, deși la partida cu Petrolul, pierdută după ce Unirea a rămas în zece, prin eliminarea francezului Gele, Mihalcea a părut că și-a pierdut controlul și și-a îmbrâncit, nervos, jucătorul.

Iată însă că în vestiar nu a fost lapte și miere. Dezvăluiri dure pentru imaginea antrenorului au fost făcute de Costel Lazăr, care la cei 33 de ani ai săi, a fost până ieri, unul dintre veteranii lotului de aproape un deceniu. Acesta a anunțat despărțirea de

Unirea Slobozia, acuzându-l pe Mihalcea de comportament rasist. Care ar fi fost exprimat și cu alte prilejuri prin cuvinte și gesturi de către tehnicianul Soboziei.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA persoane din anturajul echipei ialomițene au intervenit și au relatat lucruri care dacă sunt adevărate îl pun pe Mihalcea într-o lumină foarte proastă.

„Este foarte rasist. Și cu Gele ce i-a făcut la ultimul meci, a văzut toată lumea. Nu e prima oară, i-a mai făcut la fel și la meciul din Cupa României cu Miercurea Ciuc. Lazăr s-a accidentat până în pauză la meciul cu Dinamo și a cerut schimbare. L-a chemat la el și a început să îl înjure și de familie și tatăl lui știu că e mort, plus bunicii care i-au murit de curând. S-a comportat foarte urât. Ștefan Țintă e baronul local aici și crede că el face pe șeful aici.

Nu poți să fii așa rasist în 2024! Nu e prima dată. Și la Dinamo a avut probleme de comportament și l-au săpat jucătorii. L-a făcut de toate felurile.

Nu l-a suportat niciodată pentru că e țigan. Știu că Lazăr l-a și înregistrat. Are și președintele înregistrarea”.

Contactat de FANATIK Adrian Mihalcea a negat orice acuzații: „Eu acum am venit de la antrenament. N-am nicio treabă cu înjuratul sau… Oricine poate să zică orice. Nu am nimic de declarat pentru că nu e adevărat.

E bucătăria noastră internă. Sunați-l pe președinte sau pe el. Chiar nu știu despre ce e vorba. Nu știu de nicio reziliere. Dacă se pună la îndoială calitatea mea umană cu a unui jucător… Chiar nu am ce să spun pentru că nu s-a întâmplat nimic.

În schimb, deși a refuzat orice explicație pentru motivul plecării Costel Lazăr a confirmat faptul că a ajuns la un acord amiabil de încetare a contractului cu Unirea Slobozia și că speră că se va găsi repede o echipă unde să își continue cariera.