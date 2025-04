Scene de nebunie la nivel înalt. „Îmi cer scuze”

El Clasico din finala Cupei Spaniei, cu scene de nebunie la final

Sâmbătă seară, pentru români a fost între sâmbătă și duminică, pentru că partida a început la ora 23:00, ora României, pe stadionul La Cartuja din Sevilla s-a disputat finala Cupei Spaniei. Care s-a nimerit să fie celebrul El Clasico Real Madrid – FC Barcelona.

Finala a avut o uvertură nemanintâlnită până acum, în sensul în care mai bine de 24 de ore a planat serios incertitudinea dacă meciul va avea loc sau nu pentru că președintele Florentino Perez văzând că arbitru este Ricardo de Burgos Bengoetxea, un arbitru care, din punctul său de vedere a prejudiciat în mai multe rânduri pe galactici, a dat ordin să nu se facă deplasarea la meci.

În cele din urmă s-a renunțat la această atitudine și meciul s-a jucat regulamentar, fiind din nou o fantastică propagandă a sportului rege prin nivelul ridicat de tehnicitate al celor din teren. A obținut trofeul FC Barcelona, cu trei minute înainte de a se încheia cele două reprize de prelungiri și când toată lumea era convinsă că va exista ca bonus deciderea câștigătoarei la lovituri de departajare.

Dar fundașul Jules Kounde a avut o apariție de gazelă în savană, a galopat spre poarta lui Courtois și de la 20 m a tras jos, la colț, belgianul părând a avea totuși reacția unui urs scos din hibernare. La capătul celor 90 de minute fusese 2-2, cu un prim gol fabulos catalan, apoi s-a făcut 2-1 pentru Real și Feran Torres a adus prelungirile în minutul 86.

După ce echipa lui Hansi Flick a marcat a treia oară ceea ce avea să fie golul victoriei, madrilenii au încercat miracolul iar la ultima fază, după toate reluările TV se pare că Mbappe a fost faultat la 18 m de poarta Barcei, dar decizia ciudată a fost de cot aplicat de francez.

În acel moment s-a închis fotbalul și a început nebunia. Fundașul german Rudiger a aruncat spre arbitru cu o sticlă și cu cuburi de gheață, foarte greu fiind oprit de colegi să nu se repeadă la el, faptă care se va pedepsi cu minim patru etape, maxim cu 12. Au mai luat roșu pentru atitudinea lor Bellingham și Lucas Vasquez, dar la fel de pornit a fost și brazilianul Vinicius, care a scăpat doar cu galben.

În această atmosferă de tensiune scăpată de sub control a șocat efectiv atitudinea președintelui lui Real, Florentino Perez coborând de la loja din tribună pentru a da mâna cu brigada de arbitri, pe care o acuzase de părtinire vizibilă la meciurile directe în favoarea catalanilor.

Antonio Rüdiger a ţinut să-şi ceară scuze duminică dimineaţă.

„Nu există nicio scuză pentru comportamentul meu de aseară”, a reacţionat Rüdiger pe contul său de Instagram într-un story. „Îmi pare foarte rău pentru asta. Am făcut un meci foarte bun începând din a doua repriză. După 111 minute nu am mai putut să îmi ajut echipa şi înainte de fluierul final am făcut o greşeală”.

„Îmi cer scuze încă o dată arbitrului şi tuturor celor pe care i-am dezamăgit aseară”, a încheiat jucătorul care evoluează la Real Madrid din 2022.

Antonio Rüdiger riscă o suspendare grea pentru fapta sa, între patru şi douăsprezece meciuri în toate competiţiile. Prin urmare, el va lipsi de la La Liga Clasico de la Barcelona din 11 mai, care se anunţă decisiv pentru titlu, deoarece clubul catalan are un avans de patru puncte faţă de rivalii săi madrileni, cu cinci etape înainte de final.