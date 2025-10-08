Sebastian Ghiță primește vești bune din România

08 oct. 2025 la 09:49 Magda Colgiu-David Justiție, Revista presei 12

Curtea de Apel Ploiești a consfințit prin decizie definitivă întoarcerea la DNA a ultimului dosar de corupție care îl vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiță.

 

Soluția instanței prahovene a fost dată după trei ani de cameră preliminară, timp în care s-a discutat exclusiv legalitatea administrării probelor de către procurori, scriu jurnaliștii de la Libertatea. 

Citeste restul articolului pe Libertatea

 

Recomanda [votes_up id=878846]

Articole asemănătoare

12 Comentarii

  8. Vechea practica a restituirii dosarului. Daca acuzarea nu are probe ( pentru ca cele administrate in faza de urmarire au fost desfiintate pentru nelegalitate) atunci solutia corecta este achitarea.S-ar putea discuta despre solutia restituirii doar in vederea completarii urmaririi penale, dar nu in cazul lipsei de probe. Ce sa faca acum DNA ? Sa legalizeze probele considerate deja ilegale ?

    Răspunde

  14. tara asta ar trebui redus drastic aparatul justitiei. Ca si asa ii scapa pe mai toti infractorii!
    Care justitie erea buna, aia de i-a dat 9 ani sau asta de-l albeste?

    Răspunde

  16. TOTI FUGARII FAC PARTE DIN GASCA BANDITILOR, TRADATORILOR DE TARA SI NEAM CARE NEGOCIAZA ORICE INCLUSIV ACTUL DE JUSTITIE LA CARE ROMANIA E CAMPIOANA MONDIALA…………………..

    Răspunde

  18. nea ghita este ca o ciorba de laturi pe care cineva se tot chinuie sa o incalzeasca… relevanta irelevantei irelevantului… cum de vine deh, in republica de la ploiesti, al mai prima dintre faliti, a rupt-o la fuga suparat ca vacarul pe sat… el a avut si are ambitz… de la echipa de volei feminin, deh vise umede a la ghita/ponta, pina la fugit, nu-i decit un pas… pai o asemenea minte e musai sa dezvolte un asemena tipar… o muratura ba.lita… lumea nu se invirte dupa ghita… el este o persoana, pe care viata, in intelepciunea ei, o pune exact acolo unde ii este destinat a fi indiferent cit de mult sa impotriveste… terminam cu ra.tatu asta las si fricos care a ales sa fuga?

    Răspunde

    • Trei ani s-a discutat administrarea probelor de catre procurori!! Ce parodie de justitie. Nu-i de mirare e plin de profesori de drept care accepta mizeria asta de sistem carora le e frica sa comenteze abuzurile CCR si ale justitiei in geberal si care au crescu generatii intregi de magistrati complet distorsionsti!

  20. Emblematic pt romani.

    precum odinioara boierii surghiunuiti , Sebastian Ghita a uneltit si contribuit financiar la instalarea in Scaunul de Presedinte a unui personaj convenabil lui .

    Răspunde

  22. Cum sa-l bage la parnaie, colegii securisti, pe ghita pristanda – omul care le-a carat sacose cu bani si le-a inlesnit afacerile securistice??? Ghita cheliuta, o sa imbatraneasca in Scarbia……

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.