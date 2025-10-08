Sebastian Ghiță primește vești bune din România

Curtea de Apel Ploiești a consfințit prin decizie definitivă întoarcerea la DNA a ultimului dosar de corupție care îl vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiță.
Soluția instanței prahovene a fost dată după trei ani de cameră preliminară, timp în care s-a discutat exclusiv legalitatea administrării probelor de către procurori, scriu jurnaliștii de la Libertatea.
Citeste restul articolului pe Libertatea
POFTITI SI PRIVITI FUGAR PROTEJAT INCLUSIV DE PRESA , EL PUI DE SECURIST ARE BANI CATI VREA
SRI & SIE isi absolva escrocii si ii aduc la unitate:ieri Bica azi Ghita
Ce fac cei din justitie ,nu este de cit o batae de joc la adresa romanilor .
Vechea practica a restituirii dosarului. Daca acuzarea nu are probe ( pentru ca cele administrate in faza de urmarire au fost desfiintate pentru nelegalitate) atunci solutia corecta este achitarea.S-ar putea discuta despre solutia restituirii doar in vederea completarii urmaririi penale, dar nu in cazul lipsei de probe. Ce sa faca acum DNA ? Sa legalizeze probele considerate deja ilegale ?
Sebastian Ghita …Mare om, mare caracter !!!
…gata, și guiță a fost albit!🤣✌️🍌…
tara asta ar trebui redus drastic aparatul justitiei. Ca si asa ii scapa pe mai toti infractorii!
Care justitie erea buna, aia de i-a dat 9 ani sau asta de-l albeste?
TOTI FUGARII FAC PARTE DIN GASCA BANDITILOR, TRADATORILOR DE TARA SI NEAM CARE NEGOCIAZA ORICE INCLUSIV ACTUL DE JUSTITIE LA CARE ROMANIA E CAMPIOANA MONDIALA…………………..
nea ghita este ca o ciorba de laturi pe care cineva se tot chinuie sa o incalzeasca… relevanta irelevantei irelevantului… cum de vine deh, in republica de la ploiesti, al mai prima dintre faliti, a rupt-o la fuga suparat ca vacarul pe sat… el a avut si are ambitz… de la echipa de volei feminin, deh vise umede a la ghita/ponta, pina la fugit, nu-i decit un pas… pai o asemenea minte e musai sa dezvolte un asemena tipar… o muratura ba.lita… lumea nu se invirte dupa ghita… el este o persoana, pe care viata, in intelepciunea ei, o pune exact acolo unde ii este destinat a fi indiferent cit de mult sa impotriveste… terminam cu ra.tatu asta las si fricos care a ales sa fuga?
Trei ani s-a discutat administrarea probelor de catre procurori!! Ce parodie de justitie. Nu-i de mirare e plin de profesori de drept care accepta mizeria asta de sistem carora le e frica sa comenteze abuzurile CCR si ale justitiei in geberal si care au crescu generatii intregi de magistrati complet distorsionsti!
Emblematic pt romani.
precum odinioara boierii surghiunuiti , Sebastian Ghita a uneltit si contribuit financiar la instalarea in Scaunul de Presedinte a unui personaj convenabil lui .
Cum sa-l bage la parnaie, colegii securisti, pe ghita pristanda – omul care le-a carat sacose cu bani si le-a inlesnit afacerile securistice??? Ghita cheliuta, o sa imbatraneasca in Scarbia……