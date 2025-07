Ședința de plen. Moțiunea de cenzură depusă de AUR

Update: Senatorii și deputații au început votul la moțiunea de cenzură depusă de partidele de opoziție.

Votul este secret cu bile. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată sunt necesare 233 de voturi ”pentru”.

Update: Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților

”AUR nu vrea să pice Guvernul. Pentru că știu foarte bine că nu au nicio alternativă și nici un plan coerent pentru România. Vor doar să marcheze electoral acest moment, vânzând cinic iluzii românilor…

Sunt ferm convins că românii, în marea lor majoritate, înțeleg momentul greu prin care trecem astăzi. Și sunt extrem de îngrijorați de ceea ce se întâmplă. De aceea, ei vor soluții clare, asumate cu mult curaj, soluții care să corecteze nedreptățile existente, nu să le adâncească. PSD nu va fi niciodată parte dintr-un scenariu iresponsabil. Dar, pentru a restabili încrederea românilor în instituțiile statului, trebuie – cu toții! – să înțelegem că instituțiile democratice nu sunt jucării…

Nu vom accepta niciodată să fim scoși țapi ispășitori de niște amatori care nu au construit nimic în viața lor. Nici atunci, și nici acum, noi, PSD, nu ne-am asumat și nu ne vom asuma să girăm transformarea unei crize bugetare într-o criză economică profundă…

Am propus în Coaliție – și partenerii pot confirma acest lucru – o alternativă rațională la această avalanșă de taxe. O alternativă pe care toată Europa civilizată o aplică, o alternativă care a fost validată de Banca Mondială, Comisia Europeană și OECD. Această alternativă simplă și corectă era impozitul progresiv. Nu mai era nevoie de creșterea TVA dacă acest principiu era corect aplicat. Cei cu venituri mici plăteau mai puțin, iar cei cu venituri mari plăteau mai mult, dar aveau posibilitatea de a-și deduce cheltuielile cu sănătatea, educația copiilor sau investițiile în propria dezvoltare. Aceasta era soluția corectă și echitabilă, cu care puteam depăși această criză cu costuri mult mai reduse. A-i cere cuiva să își taie de bună-voie sinecura este ca și cum ai cânta la flaut într-o sală plină de băieți de cartier. Și să speri că vor lăcrima de emoție…

Românii vor dreptate. Dar dreptatea trebuie să se facă acolo unde trebuie: În consiliile de administrație umflate, în companiile de stat cu pierderi, de la băieții veseli din energie, de la evazioniștii de profesie, care secătuiesc bugetul și râd în fața legii. Și da – dreptatea și echitatea trebuie să se facă de sus în jos, iar noi – întreaga clasă politică – trebuie să dăm semnalul… începând cu noi!

Domnule prim-ministru, ați spus zilele trecute că ați înțeles mesajul PSD. Ne bucură și ne dă încredere. Pentru o susținere politică solidă, în continuare, trebuie să corectăm rapid unele lucruri absurde care se regăsesc în primul pachet de măsuri. Am putea începe cu deținuții politici și cu mamele care își cresc copiii. Ar fi de bun-simț. Apoi, să abordăm împreună cu mult curaj alte două seturi de măsuri esențiale: 1. Un pachet pentru echitate fiscală. 2. Și un pachet de măsuri pentru relansarea economiei românești. Dincolo de nevoia de a face curățenie în cheltuieli și în risipa banului public, problema structurală a României este cea a veniturilor bugetare prea mici. Așadar, trebuie să discutăm aplicat despre veniturile bugetare pierdute: 10% din PIB anual doar prin evaziune. Și apoi să ne uităm mai atent la companiile care au strâns datorii de peste 85 de miliarde de lei la buget. Acesta este motivul pentru care am spus că vom evalua periodic performanța conducerii ANAF. Vrem rezultate, nu doar promisiuni. Dacă ANAF ar reduce la jumătate evaziunea fiscală și arieratele la buget, atunci România ar fi azi pe excedent bugetar. Nu vrem generalități și principii, ci măsuri concrete: 1. Modificarea rapidă a Legii Insolvenței. 2. Taxarea externalizării profiturilor de către multinaționale. 3. Scăderea impozitării de la 1% la 0,5% pe cifra de afaceri, dar acest principiu să se aplice la toate companiile plătitoare de impozit pe profit. 4. Controale ITM țintite care vizează cei 1.4 milioane de lucrători la negru și gri. 5. Verificările ANAF să se facă după o matrice corectă și clară de risc. Toate aceste măsuri, trebuie să se regăsească obligatoriu în pachetul doi”.

”Această moțiune va pica cu siguranță, dar nu trebuie să ignorăm semnalele din societate„.

Președinta POT, deputata Ana-Maria Gavrilă, a afirmat luni, în plenul reunit al Parlamentului, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu este ‘doar un exercițiu de bifat’, ci ‘este un exercițiu de democrație’.

‘Partidul Oamenilor Tineri a semnat și va vota această moțiune pentru că nu susținem măsurile unei ordonanțe care este o lovitură – o lovitură dată celor care muncesc, celor care contribuie și care țin România în picioare: tinerii, familiile și antreprenorii. (…) Această moțiune nu este doar un exercițiu de bifat, este un exercițiu de democrație’, a spus Ana-Maria Gavrilă la dezbaterea moțiunii de cenzură intitulate ‘Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit’.

Update: Deputatul Varujan Pambuccian a declarat, luni, în plenul Parlamentului, că nu susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, însă, în opinia sa, este foarte important ca în coaliția de guvernare să existe consultare pe absolut măsurile adoptate.

El a subliniat, totodată, că economia subterană trebuie diminuată.

”Considerăm că este foarte important ca în coaliție să existe consultare pe absolut toate măsurile și nu una de principiu. Un lucru în care credem foarte mult este că trebuie diminuată economia subterană, fără aceasta nu vom reuși nimic și asta nu se face nici cu înăsprirea legislației, nici cu toporul, nici nu drujba. Asta se face inversând raportul dintre cash și banii electronici”, a transmis Pambuccian.

Update: Lidera POT a afirmat că Guvernul trebuie să explice care este cu adevărat ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei și Republicii Moldova

”Ce trebuia Guvernul să facă este să explice cum am ajuns la datoria de 200 de miliarde de euro, să explice care este cu adevărat ajutorul pentru Ucraina, care este ajutorul pentru Republica Moldova. De ce nu ne spuneți, de ce ascundeți asta? Este absolut cinic să veniți și să spuneți că țara trece printr-o situație dificilă, o situație creată nu de către țară și de către cetățeni, creată de către politicienii PSD, PNL și UDMR și nu de către opoziție. Iar măsurile, măsurile sunt temporare doar pentru bănci și nu pentru cetățeni. Iar PSD nu poate să spună că este cu poporul când votezi împotriva poporului”, a mai spus Ana Maria Gavrilă.

Update: Liderul AUR George Simion

”Voi faceți un apel la austeritate când luați de la mame, când aveți cinci vicepremieri? Unul de la PSD, unul de la PNL, unul de la UDMR, unul de la ăla mic de la Cotroceni.

Foarte mulți înțeleg absurdul situației, poate chiar și bietul premier care stă acolo în fața dvs ar vrea să nu existe cinci vicepremieri, dar nu poate săracul. Stă acolo lipsit de pârghii, amenințat, șantajat știind că are propriii scheleți în buzunar.

Mâna dreaptă a lui Ciolacu, cu care făcea de toate, spune că e responsabil tocmai când a numit cei cinci vicepremieri. Fiecare dintre ei are cinci secretare, cinci case de la RAAPPS, cinci mașini. Și voi cereți sacrificii de la români.

O să ne mai întâlnim și luna viitoare pentru o moțiune de cenzură, și în septembrie. Și vom mai depune moțiuni de cenzură, motiuni simple, interpelări, până când veți rămâne cu un vicepremier, nu cu cinci”, a spus George Simion.

Update: Moțiunea de cenzură, citită în plen

Moțiunea de cenzură ‘Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit’, semnată de parlamentari AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați, a fost citită, luni, în plen, de deputata AUR Ramona Bruynseels.

”Imaginați-vă următoarea scenă: la un separeu mare, într-un restaurant de lux, clienții beau și mănâncă, șampanie scumpă, vită Wagyu, caviar și fumează trabucuri cubaneze. Afară, pe terasă, un alt grup mănâncă cartofi prăjiți și beau bere la PET. La final, după o petrecere lungă, vine nota de plată, la separeu. E uriașă. Mesenii simandicoși se uită lung la notă și îi spun chelnerului, fără să clipească, să o trimită la masa de pe terasă, să o plătească cei de acolo… Asta a fost condiția României în ultimii ani! Și nouă, românilor de pe terasă, ne-a fost trimisă nota de plată uriașă consumată de guvernanții din separeu. Istoria guvernărilor din ultimii ani, sub lupa cifrelor oficiale și ale faptelor prezentate fără niciun fel de părtinire arată astfel: deficitul bugetar, care a stat sub 3% între 2013 și 2018, a explodat începând cu noiembrie 2019, ajungând în acel an la 4,3%, dublându-se în doar 6 săptămâni, ultimele din an”, se arată în textul moțiunii depuse după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

”Dacă proasta guvernare ar fi fost sport olimpic, actualii guvernanți ar fi ocupat în totalitate podiumul rușinii’, iar ‘olimpicii la proba de proastă guvernare’ vin să ceară românilor să plătească ‘incompetența, excesele de risipă’ ale guvernărilor Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu

”Piromanii care au dat foc țării vin să ne ceară acum și bani pentru extinctor. Haideți să luăm pe rând măsurile cinice pe care le impune executivul condus de Ilie Bolojan prin actualul proiect al Legii austerității – o creație apărută din neant, fără vreo minimă transparență, fără consultare reală, fără vreo urmă de rușine sau de remușcare. Guvernul ne-a pregătit un adevărat șoc economic, impus peste noapte, în mijlocul verii, ignorând orice aparență de predictibilitate. Cota standard de TVA crește de la 19% la 21%, iar cotele reduse pentru alimente, medicamente, locuințe și servicii de bază ajung de la 5% și 9% la 11%. Ce înseamnă asta pentru români? Prețuri mai mari la alimente și servicii. Medicamente mai scumpe”.

Update: Senatorii și deputații s-au reunit, luni, în ședință comună, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură ‘Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit’ semnată de parlamentari AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați.

S-a înregistrat o prezență 349 de senatori și deputați, dintr-un total de 464 de parlamentari, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Ședința de plen a Parlamentului în care urmează să se dezbată și să fie supusă votului moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii AUR împotriva Executivului a fost amânată cu 45 de minute, ora de începere fiind 15,45.

Potrivit unor surse, parlamentarii AUR ar fi solicitat această amânare pe motiv că nu pot ajunge la timp din cauza traficului rutier dificil din Capitală.

”Au ruinat ţara şi acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit” va fi dezbătută şi supusă votului astăzi.

Moţiunea de cenzură, semnată de parlamentari AUR, POT, S.O.S. România şi neafiliaţi, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Demersul opoziției a fost inițiat după ce Guvernul Bolojan şi-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Vezi AICI textul moțiunii