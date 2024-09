Senzațional, efectul Lucescu: Toate biletele vândute în câteva ore!

Senzațional, efectul Lucescu: toate biletele de la meciul cu Lituania au fost vândute în câteva ore!România a pornit cu dreptul în îndeplinirea primului obiectiv sub comanda lui Mircea Lucescu: promovarea în divizia B a Ligii Națiunilor și ocuparea unui loc de baraj pentru calificarea la turneul final al CM din 2026 prin intermediul acestei competiții.

Am spulberat Kosovo, principalul rival dintr-o grupă unde mai sunt Lituania și Cipru, învingând cu 3-0 la Prishtina și acum avem șanse uriașe pentru a încheia grupa 2 din divizia C pe prima poziție. Următoarea partidă va fi luni, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua, în compania Lituaniei.

Un adversar care, să recunoșatem, pentru că ne-am mai întâlnit cu el în competiții oficiale, nu a reprezentat niciodată o atracție pentru public, media de spectatori la aceste întâlniri fiind scăzută, până undeva la maxim șapte-opt mii de oameni, indiferent că s-a jucat la București sau la Cluj.

Ei bine, pentru meciul de luni seară, în condițiile în care Lituania vine după un 0-1 acasă cu Cipru, biletele au fost epuizate în doar câteva ore, informează cotidianul FANATIK. Asta înseamnă că se va disputa cu casa închisă, cu amendamentul că vor exista în jur de 2000 locuri goale nu pentru că nu ar fi interes pentru meci.

UEFA a pedepsit astfel comportamentul fanilor români de la turneul final al EURO 2024, acuzați de acte de rasism și alte manifestări netolerate de forul european la adresa rivalelor noastre. A decis închiderea unor sectoare de pe stadionul din Ghencea după ce a dat interdicție suporterilor români să susțină echipa națională în Kosovo.

Acesta este efectul revenirii la echipa națională a selecționerului Mircea Lucescu, pe care foarte mulți dintre spectatorii de luni nici nu l-au apucat când, în anii 1981-1986 se afla pe banca naționalei și califica România la EURO 1984, un turneu final nu ca azi cu 24 de echipe naționale, ci doar cu 8.

Și mai este efectul evoluției adevărate, de bărbați puternici, a tricolorilor în Kosovo, o continuare a lucrurilor pozitive reliefate la partidele de la turneul final al EURO din Germania, unde s-au văzut semnalele pozitive referitoare la crearea unui grup unit la echipa națională.

