Sfârșit de drum pentru Răzvan Lucescu în Europa. Parcursul lui PAOK Salonic, echipa antrenată de român în actuala ediție a Conference League, s-a încheiat în faza sferturilor de finală.

După ce pierduseră la limită meciul tur din Belgia, pe terenul lui Club Brugge, oamenii lui Răzvan Lucescu erau optimiști în privința returului. La fel și presa elenă.

A fost un optimism păgubos până la urmă, pentru că, la Salonic, belgienii au gestionat foarte bine situația, deși atmosfera din tribune a fost deosebit de fierbinte, ca de obicei. Club Brugge a interpretat ca la carte partitura pentru un astfel de meci și a obținut un al doilea succes, cu 2-0, izbutind o meritată calificare în semifinale, lucru recunoscut și de Răzvan Lucescu la conferința de presă de după partidă.

„Munca din tot acest sezon este grozavă, iar băieții au făcut o treabă foarte bună. Este un pas mare să ajungi în sferturile de finală ale Conference League pentru a doua oară în ultimii trei ani. Am jucat cu o echipă cu experiență, care a evoluat în Liga Campionilor anul trecut și, pe baza imaginii celor două meciuri, belgienii meritau să se califice.

Calificările sunt judecate după detalii. Toate detaliile au fost în favoarea lor. Nu vreau să vorbesc despre alte situații. Totuși, am avut jucători care nu au performat atât de bine pe cât ne-am dorit, în timp ce alții au suferit de un virus. Dacă toată lumea nu este la cel mai bun grad, nu funcționează în favoarea noastră și așa am pierdut cu Brugge și am fost eliminați”.

Astfel visul tehnicianului român de a se califica în premieră într-o semifinală de cupă europeană se năruie pentru a doua oară. Prima dată s-a întâmplat în 2016 la derbyul românesc din sferturile Cupei UEFA dintre Steaua (actuala FCSB) și Rapid, Lucescu cel mic fiind pe banca giuleștenilor.

Atunci, a fost mult mai echilibrat și mai dramatic, pentru că ambele jocuri s-au încheiat la egalitate, urcarea FCSB în semifinale fiind posibilă pe baza regulei golului în plus înscris în deplasare (de la pandemie, regula a fost abolită) și a fost 0-0 în Ghencea și 1-1 în Giulești.