Simona Halep se bate pentru 10 milioane de dolari!

Simona Halep și-a încheiat cariera după primul meci al turneului Transylvania Open, pierdut cu 6-1, 6-1 în fața italiancei Lucia Bronzetti. Sportiva noastră și-a dat seama că orice încercare pe care o face, ajunsă și la vârsta de 33 de ani, e sortită eșecului și șansele de a mai reveni competitivă pe teren s-ar apropia de zero și a preferat să ia această decizie dureroasă, dar evidentă.

Acum Simona nu are timp de relaxare pentru că avocații ei din SUA se pregătesc de procesul cu firma care a produs acel supliment alimentar contaminat cu roxadustat. Pe baza acelei contaminări a decis ITIA suspendarea record pe termen de patru ani a sportivei noastre pentru dopaj.

Tribunalul de la Lausanne a analizat cu atenție toate probele din dosar în feburarie 2024, perioadă în care Simona a efectuat 18 luni din suspendare și a decis că totul a fost fără voia ei, motiv pentru care a decis reducerea perioadei de suspendare la doar nouă luni, cu drept imediat de revenire pe teren pentru Halep. Dar, din păcate, perioada de inactivitate i s-a dovedit fatală fizic și măcinată de accidentări Simona a spus stop tenisului.

Tribunalul Suprem din New York a decis că procesul dintre Simona Halep și triada Quantum Nutrition – RJ Packaging Inc. – General Ingredient poate începe! De la depunerea plângerii, a durat un an de zile, în care companiile canadiene considerate responsabile în cazul de doping al româncei au tras de timp pentru a forța prin proceduri administrative întârzierea litigiului.

Pe 15 februarie 2024, Simona Halep, prin avocații angajați în SUA, iniția la Tribunalul Suprem din New York procesul în care solicită daune de 10 milioane de dolari de la compania canadiană Quantum Nutrition. Adică de la firma din Toronto, proprietate a fraților John și Konstantinou Koveos, care a livrat fostului staff al româncei, condus de Patrick Mouratoglou, suplimentul Keto MCT contaminat cu roxadustat.

Procesul de peste Ocean nu a putut demara până acum, fiind blocat în complicate demersuri administrative, prin care pârâții (Quantum Nutrition, plus Custom Food Packaging și General Ingredient) au uzat de toate metodele posibile pentru a trage de timp la maximum în litigiul periculos cu Halep.

O rezoluție a instanței condusă de judecătoarea Mary Rosado a fixat deja primul termen al procesului: 9 aprilie 2025. Capetele de acuzare sunt: neglijență gravă, umilire prin pierderea prestigiului și a credibilității sportive și morale, contestarea performanțelor obținute, depresie, suferință de toate tipurile pentru victimă.

Cazul e pe rolul unui tribunal din NY deoarece Halep a primit la un hotel de aici colagenul sub marca Schinoussa, în zilele în care pregătea startul la US Open 2022.

Doamna Halep a început notificarea de proces în temeiul Convenției de la Haga. A angajat cu diligență servicii internaționale de procesare pentru a notifica în mod corespunzător pârâții străini. Chiar dacă doamna Halep a demarat în timp util procedura și s-a asigurat că documentele au fost transmise cu promptitudine Autorității Centrale din Canada, nu se știe și nici nu se poate estima cu exactitate când comunicarea procesului va fi finalizată sau când doamna Halep va primi dovada notificării către pârâți, (…) fiind în mod clar o circumstanță în afara controlului său.

pasaj din cererea formulată la Tribunalul din New York în octombrie 2024