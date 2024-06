Generalul găsit mort în casă

Șoc în Italia. Claudio Graziano, preşedintele grupului italian Fincantieri, cea mai importantă companie de construcţie de nave în Europa, care a comandat şi Forţa Naţiunilor Unite în Liban, s-a sinucis, potrivit primelor informatii. Avea 70 de ani. O armă de foc a fost găsită în apropierea corpului său la domiciliul său din Roma, precum şi o scrisoare de adio în care el evoca recenta pierdere a soţiei sale, potrivit agenţiei de presă Ansa.

Graziano fusese numit în mai 2022 la preşedinţia Fincantieri, companie cu 21.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 7,7 miliarde de euro.

Premierul Giorgia Meloni a omagiat într-un comunicat „un slujitor integru al statului, care de-a lungul întregii sale vieţi a servit cu onoare Naţiunea, Forţele armate şi instituţiile”, în timp ce preşedintele Sergio Mattarella a omagiat un „om de stat generos şi loial”.

Născut în 1953 la Torino, în nord, Claudio Graziano a intrat în armată şi s-a format la vânătorii de munte, cărora le-a rămas fidel de-a lungul întregii sale cariere militare.

El a servit în cadrul „căştilor albastre” în Mozambic în 1992, ulterior a fost ataşat militar al Italiei la Washington chiar după atentatele din 11 septembrie 2001. Graziano a servit şi în Afganistan, iar în 2007 a fost numit de secretarul general al ONU comandant al Forţei interimare a Naţiunilor Unite în Liban (FINUL).

Din 2015 până în 2018, el a fost şeful armatei în Italia şi începând din 2017 a prezidat Comitetul militar al Uniunii Europene, până la sosirea sa la Fincantieri, la câteva luni după declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell a apreciat într-un mesaj pe X că acesta a „contribuit în a da formă unei veritabile politici de securitate şi apărare comună”. „El a fost un consilier preţios în momente critice pentru securitatea UE”, scrie Borrell.

Acţiunea grupului Fincantieri, controlat de statul italian, a pierdut până la 3% la Bursa din Milano, după anunţul dispariţiei lui Graziano. S-a închis în scădere cu 1,7%, la 5 euro.

După o lungă telenovelă şi pe fondul unei rivalităţi industriale şi de capital, Franţa şi Italia au anunţat în 2021 că renunţă la un plan de preluare de către Fincantieri a companiei Chantiers de l’Atlantique (fosta STX France), care ar fi consolidat construcţia de nave de croazieră mari în faţa concurenţei din Asia.

Roma şi Paris au invocat criza sanitară, care a avut un impact asupra turismului global, dar şi o alianţă între Fincantieri şi CSCC din China pentru construirea de pacheboturi a cântărit greu în balanţă.

It is with great sadness that we learn of the passing of General Claudio Graziano, who served as UNIFIL’s Head of Mission and Force Commander from 2007 to 2010. Our sincere condolences to his family and the Government of Italy. pic.twitter.com/msQrHWVmzB

— UNIFIL (@UNIFIL_) June 17, 2024