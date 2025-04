Situație gravă de sănătate. Dan Petrescu vorbește prin semne cu jucătorii!

CFR Cluj s-a calificat în finala Cupei României după o victorie zdrobitoare obținută în fața celor de la Farul Constanța, scor 4-1. În SuperLigă echipa pregătită de Dan Petrescu se află la cinci puncte de liderul FCSB. Dar starea de spirit la echipa din cartierul Gruia al orașului de pe Someș nu este prea bună, lumea fiind îngrijorată de starea de sănătate a antrenorului Dan Petrescu.

Lucrul acesta se putea observa cu ochiul liber în timpul meciului cu Farul, pentru că veșnic agitatul Dan Petrescu a lăsat loc unui om calm, care nu a țipat și nu a înjurat la marginea terenului. S-a mulțumit să comunice cu jucătorii doar prin semne.

De curând Bursucul a trecut printr-o perioadă extrem de tensionată, cauzată de problemele de snătate majore ale mamei sale, care, în cele din urmă, a plecat din această lume. Petrescu a fost vizibil afectat de greaua pierdere suferită dar la scurt timp au apărut problemele sale.

Președintele lui CFR, Cristi Balaj, a explicat pentru FANATIK.RO care este situația antrenorului și se pare că momentan veștile nu ar fi prea bune.

„Dan Petrescu are o situație medicală, noi sperăm să se rezolve până la urmă. Are o problemă la gât și îi este foarte greu să vorbească. Unii contestau faptul că a fost pasiv la meciul cu FCSB, dar nu știu că el nu poate nici măcar să mănânce.

Nu poate deloc să strige, are o problemă. E o problemă destul de serioasă și nu ajută să vină la marginea terenului să facă doar gesturi. Motivul principal pentru care nu a venit la margine să strige este că nu poate.

A fost și în spital, a avut o intervenție. Sper să fie ok. Analizele care vor ieși în curând sper să aibă un rezultat bun. El va veni cu echipa, e alături de ea, face antrenamente, însă situația sa trebuie îmbunătățită. Îl deranjează foarte mult ceea ce are la gât”.