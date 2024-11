Șoc la Antena 3: „Am spus că banii furaţi de Dan Voiculescu trebuie recuperaţi!”

„Eu am fost crezand ca va fi un dialog decent dar nu a fost! Va asigur ca NU am platit 1 leu Antenei 3 … de aia au incercat sa ma execute in seara aceasta… mizerabil! (…) Eu nu le-am urmarit dezbaterile dar mi s-a spus ca va fi o dezbatere cu Diaconescu asezata pe teme de politica externa! Ma astept sa ma jigneasca din nou si pt ca am spus ca banii furati de Dan Voiculescu trebuie recuperati!”, a scris Birchall intr-un răspuns la o postare a jurnalistei Ramona Ursu.

In emisiunea lui Gadea, Birchall a declarat: „Dragi romani, aceasta este Ana, cea singura impotriva tuturor, exact cum am fost si in 2012 si in 2019. Veniti alaturi de mine sa scapam, o data pentru totdeauna, aceasta tara din ghearele coruptiei organizate! Da, fiecare leu furat statului roman, inclusiv cel furat de Dan Voiculescu, trebuie sa fie recuperat!”.