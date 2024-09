Sonia Mulțescu, acuzații dure: Al doilea vaccin COVID l-a distrus pe Gigi

Sonia Mulțescu, soția regretatului antrenor, acuzații dure: Al doilea vaccin COVID l-a distrus pe Gigi. În noaptea de sâmbătă spre duminică a trecut în neființă Gigi Mulțescu, unul dintre cei mai buni jucători români din perioada anilor 1980-90 ai secolului trecut și apoi un excelent antrenor la multe echipe din campionatul nostru dar și cu prezențe notabile în Super Lig din Turcia.

Gigi Mulțescu suferea în ultimii ani de boala Alzhaimer iar în urmă cu câteva zile fusese internat la spitalul Elias cu o pneumonie severă. Din păcate, starea precară a organismului său a făcut ca acesta să nu mai poată fi redresat și la 72 de ani am pierdut un personaj special din fotbalul nostru.

FANATIK.RO a reușit să stea de vorbă cu văduva lui Gigi Mulțescu, soția Sonia fiindu-i alături nu mai puțin de 51 de ani și declarând că a avut o căsnicie minunată alături de cel supranumit SMURD-ul pentru talentul de a resuscita echipe aflate în derivă.

Părerea dnei Mulțescu, exprimată cu multă convingere, este că al doilea vaccin antiCOVID făcut de Gigi a fost cel care a accelerat incredibil prăbușirea organismului acestuia, ea avertizându-l să nu îl facă.

„Să ştiţi că după ce a făcut al doilea vaccin, mi s-a părut că a avut o cădere bruscă. Gigi, într-un an de zile… Eu cunosc persoane şi psihiatra cunoaşte persoane care au Alzheimer, pe care îi tratează de ani de zile. Dar, boala lui Gigi a fost foarte accelerată. Îmi dădeam seama de la o zi la alta, când pierdeam câte ceva din el. Nici lor nu venea să creadă: «Tratăm astfel de persoane de ani de zile. Nici noi nu ştim ce se întâmplă». Dar n-am vrut să mai intru în polemici cu vaccin, cu nu ştiu ce.

Eu, sincer, l-am sfătuit să nu mai facă al doilea vaccin, dar mi-a spus că mai trebuie să meargă în Turcia (n.r. la Ağrıspor în sezonul 2021-2022). A plecat atunci cu Yuksel (n.r. Yesilova, fost preparator fizic la Steaua). S-ar putea să fiu eu prea pornită împotriva vaccinurilor şi să mă gândesc că au influenţat negativ starea de sănătate a lui Gigi, dar mie aşa mi s-a părut… Groaznic de repede. Acum un an de zile aveam dialog cu el, era haios, simpatic.Apoi, încet-încet, pierdeam câte ceva din el.

Nu mai eram persoana cu care puteam să conversez. Dar m-am mulţumit că era lângă mine. Cumpăram rebusuri la fel, făceam concursuri care termină primul. Aveam preocupări comune. Citeam cărţi şi le-am comentat. Dar nu i-a mai făcut plăcere să facă nimic. Nici să se uite la televizor, la meciuri. Îi spuneam: «Haide Gigi, joacă Dinamo în seŞtiţi ce s-a întâmplat? A început să îl doară un genunchi. Nu s-a mai putut sprijini pe piciorul respectiv. Mă gândeam unde să îl luăm să îl ducem. . L-am dat cu creme, dar nu a mai coborât din pat. L-am pus pe marginea patului şi când îi dădeam să mănânce încerca să se lase pe spate. Era foarte slăbit, aşa mi se părea. Cu tot ce îi dădeam noi. Am încercat să îl întorc ba pe o parte, ba pe alta. Cum puneam mâna pe el, devenea rigid. Îi puneam şi perne la spate, mereu am avut grija asta. Respira şuierat, adânc. Până când am văzut că îşi ducea pumnii la gât şi mi-am spus că nu e în regulă. Am chemat salvarea, începuse să şi tuşească. Atunci ne-au spus că a făcut pneumonie. Îl întorceam şi noaptea, nici nu puteam să dorm.ara asta, hai să ne uităm».

Nu a răspuns bine la antibiotic şi au spus că o să îl schimbe. Dar nici n-am întrebat. Era într-o rezervă, domnul Nicolae Badea vorbise să îl mute într-o rezervă. Era foarte bine îngrijit, nu caut nod în papură. De fiecare dată când mergea Ioana acolo era ok, foarte curat. Sunt rezerve plătite şi care costă o căruţă de bani. Toată ziua erau cu ochii pe el.

Nu. Dar nu mai înţelegeam ce îmi spunea în ultimele săptămâni. Îmi spunea câte ceva, dar era cu totul pe lângă subiect. Eu îi mai ziceam o poezie, să mă asculte. Dar el avea lumea lui.”