Sorin Grindeanu susține că PSD nu e vinovat pentru legea salarizării. Pe cine arată cu degetul și ce face PNL

Sorin Grindeanu respinge afirmaţiile potrivit cărora PSD a întârziat legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice. El cataloghează drept ”propagandă” afirmaţiile celor de la PNL pe acest subiect.

„Câteva precizări, astea fac diferenţa între propagandă şi minciună şi adevăr. Pentru că ceea ce face în acest moment PNL-ul, prin reprezentanţii săi, e propagandă. Pe dovezi.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a cerut oficial Comisiei Europene ca legea salarizării să fie amânată din tranşa 3-a, pe pachetul al 3-lea de plată, cum era atunci, pe pachetul 6, adică ultimul. Ciucă a cerut, cu acceptul nostru, pentru că e o lege dificilă şi toată lumea a fost de acord. Asta e o precizare.

Asta cu 5 ani, cu poveştile respective nu e conform cu realitatea. Doi: Florin Manole, când a plecat de acolo, a lăsat-o la ei”, a afirmat Sorin Grindeanu, joi seară, la Antena 3, potrivit agenției de presă News.

Calendarul pentru legea salarizării

El a spus, de asemenea, că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a anunţat un calendar pentru legea salarizării unice a bugetarilor, calendar care nu a fost respectat. Grindeanu arată că nici acum parlamentarii şi cei interesaţi nu au acces la proiectul de lege.

„Suntem în 15 iulie şi mă ceartă pe mine diverşi domni care habar nu au despre cum sunt conduse lucrurile sau gestionate lucrurile în România, mă ceartă că nu votez ceva ce nu există în acest moment.

Asta este ceva de domeniul incredibilului, n-au reuşit nici PDL-iştii pe vremea lui Băsescu să întoarcă şi să mintă în acest fel cum fac aceşti domni PNL-işti de rit nou, brătienii second-hand. (…)

În acest moment, urmarea discuţiilor pe care le-am văzut chiar aici, în această sală, cu sindicatele şi cu patronatele, vreau să vă spun că pe un draft pe care l-a prezentat ministrul Pîslaru, de lege, nu e nimeni de acord cu această lege”, a mai spus Grindeanu.

PNL votează legea salarizării, în forma agreată cu Comisia Europeană

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, după discuțiile cu reprezentanții sindicatelor, că parlamentarii PNL vor vota proiectul de lege în forma agreată cu Comisia Europeană. Conducerea PNL s-a întâlnit, joi, cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România pentru consultări privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar.