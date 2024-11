Sorina Matei: „Călin Georgescu rupe și pe Telegram”

Succesul lui Călin Georgescu la primul tur al alegerilor prezidențiale nu ar fi venit doar de la cei care accesează TikTok. Georgescu „rupe„ și pe Telegram, arată jurnalista Sorina Ruxandra Matei.

„E ora 8 fără 10 (luni – nr.), suntem toți obosiți morți, dar râdem. Comentează un domn pe alt cont că poate cret****ii de pe TikTok se vor trezi in turul 2 – unde va intra Lasconi contra URSS.

Old media au falimentat. În multe evenimente majore pe planetă. Gaza și SUA.

Bine v-ați trezit in the new media.