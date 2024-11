Sorina Matei: De câte ori a mințit Ciolacu în scandalul Nordis

Jurnalista Sorina Matei i-a numărat până miercuri ”minciunile” liderului PSD Marcel Ciolacu în scandalul Nordis. Sunt cinci. ”De câte ori a mințit până acum Marcel Ciolacu în scandalul Nordis? Factual, de 5 ori în 5 zile.

Minciuna 1- N-AM FOST LA NISA, MĂ CONFUNDAȚI. 13 Noiembrie, miercuri seara, pentru G4 Media: „În 2022, am fost în Franța?! La Nisa?! Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu. E nume de aromân. Ciolacu înseamnă ciung de mâna dreaptă. Cred că mă confundați. Nu știu de o deplasare la Nisa”

Minciuna 2. AM FOST LA NISA DAR CU AVION DE LINIE.14 noiembrie, joi, pentru G4 Media: „Singura cursă de Formula 1 din viața mea la care am fost împreună cu fiul meu”, susține Ciolacu care spune că a zburat la Nisa cu avion de linie. Întrebat dacă a revenit de la Nisa cu jetul privat Țiriac Air, Ciolacu a negat.

Minciuna 3. AM FOST LA NISA ÎNTR-UN JET PRIVAT. 18 noiembrie, luni, pentru G4 Media: „Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei”.

Minciuna 4. AM MERS, DAR AVIONUL NU A FOST ÎNCHIRIAT DE NORDIS, SUNT BANII MEI PRIVAȚI.18 noiembrie, luni seara, la Antena 3: „Dacă ar fi o asemenea călătorie, ar fi o călătorie a mea în zona privată. Cu plăți ale mele din contul personal. Nu vorbim de bani publici. Nu am văzut niciun document care să ateste că acel avion a fost închiriat de o companie anume. (…) Mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați? Pentru o suspiciune? (…) Nu am ce să clarific. Nu am fost cu un avion închiriat de Nordis. Toate călătoriile, toate cheltuielile mele, toate mesele la restaurant mi le-am plătit singur sau a plătit fiecare de cât a consumat. N-am mers niciodată pe banii nimănui în nicio călătorie, în niciun concediu, nici eu, niciun membru al familiei mele. N-am ce lămuri ce fac eu cu banii privați. Am cerut și fiului meu, și la toată familia, am solicitat și la bancă – să se scoată toate extrasele de cont. Voi căuta și eu în seara asta când ajung acasă – toate facturile, toate chitanțele – dar repet, vorbim de viața mea privată. Vorbim de banii mei privați și ai familiei mele. Eu vreau să văd panourile lui Ciucă…”

Minciuna 5. AM FĂCUT DE FAPT UN CADOU FIULUI, AM CHITANȚE ȘI FACTURI. 18 noiembrie, luni seara, pe Facebook: „Ca să fie clar: nu am făcut niciodată ceva ilegal! I-am făcut un cadou fiului meu, plătit din banii mei, cu facturi și chitanțe care dovedesc acest lucru. Și mi-am plătit tot timpul vacanțele!

Până la această oră, Ciolacu n-a prezentat nicio chitanță sau factură pe călătoria la Nisa, deși susține că le are. Avionul de lux ar fi fost închiriat și plătit chiar de Nordis Travel (G4Media)”, a scris Sorina Matei miercuri.

Concluzia?

„Așadar, de câte ori mint „oamenii normali” din PSD care vor să fie Președinți ai României?

Vorba comuniștilor, „de câte ori este nevoie”, a notat ironic jurnalista.