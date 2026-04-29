Șoșoacă încă n-a decis dacă susține moțiunea: AUR e copilul PSD

Diana Șoșoacă, șefa SOS România, susține că AUR a refuzat să semneze moțiunea partidului său pentru că în textul acesteia erau acuzați și cei din PSD de rezultatele guvernării Bolojan.

„Noi am făcut primii moțiunea de cenzură, are 40 de pagini și este întemeiată pe fiecare domeniu al politicii și societății și al poporului român și vreau să vă spun că AUR a refuzat să semneze pentru că era o moțiune în care era integrat și PSD. Nu poți să ieși de la guvernare cu două zile înainte de moțiune. Toată guvernarea și ce s-a aprobat a fost și PSD acolo i-au votat la zece mâini iar AUR nu a semnat moțiunea”, a declarat Diana Şoşoacă la România TV.

Eurodeputata, care a intrat în parlament în 2020 pe listele AUR, susține că formațiunea condusă de George Simion e „copilul PSD”.

Șoșoacă: Mă sună toți din politică

„Săptămâna trecută urlau că depun moțiune, după care s-a așternut liniștea. Am lucrat, ne-am dus luni cu moțiunea în Parlament și au zis: stai puțin că ne încurcați treburile. AUR spunea că deja negociază cu PSD cu care oricum sunt în alianță de foarte mult timp, e copilul PSD.”

Eurodeputata a spus că nu a apucat momentan să citească textul moțiunii AUR-PSD. Decizia formațiunii politice referitor la susținerea actului nu este momentan luată.

„Nu știu ce o să fac, mă întorc în București, va trebui să avem o ședință de partid. Nu pot să vă spun nume de oameni, dar mă sună toți din politică, și pe deputații și senatorii noștri și li s-a spus că deocamdată nu am decis, trebuie să avem o întâlnire la SOS, să văd moțiunea lor, am înțeles că are șapte pagini, diletantism total.”

Diana Șoșoacă nu este sigură că moțiunea PSD-AUR va trece. Aceasta avertizează că adesea semnează mai mulți parlamentari decât votează.

„AUR putea să semneze moțiune, să adauge ce vor, puteau cu noi, cu POT, cu neafiliații să depunem această moțiune. De foarte multe ori nu votează câți au semnat, ci mai puțini”, a declarat Diana Şoşoacă.

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă. Aceștia au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Între timp, partidele au strâns 253 de semnături. Acestea vin din rândurile PSD, AUR, PACE, POT, Uniți pentru România și independenți.