Spaniolii de la As, cele mai batjocoritoare cuvinte pentru tricolori

Spaniolii de la As, despre tricolori: Lotul cu cea mai slabă valoare se va agăța de credința în Dumnezeu!

Evident, pe perioada turneului final al EURO, dar de fapt chiar cu săptămâni bune înainte de primul fluier al competiției, presa din întreaga lume, în Europa în special, s-a ocupat cu tot felul de caracterizări despre cele 24 de reprezentative participante.

La fel de evident, au existat și păreri pozitive, pornind de la anumite circumstanțe dar și negative, dar în general opinille exprimate au păstrat un ton neutru, de analiză, fără persiflări și insinuări cu privire la anumite elemente specifice din anturajul echipelor naționale.

Iată însă că avem, în ceea ce ne privește, și un articol cu evidentă tentă de batjocură la adresa naționalei lui Edi Iordănescu din partea, surprinzător, a unui cotidian spaniol foarte cunoscut, As, din Madrid, care nu mai a analiză nu mai seamănă, oricum ai încerca să privești lucrurile.

Este persiflată credința transmisă din tată în fiu în familia Iordănescu, de la Anghel, selecționerul Generației de Aur la Edi, cel care a calificat acum naționala la EURO 2024 iar o altă țintă de ironie este Ianis Hagi, aici, ce e drept și ca urmare a unei proaste decizii luate de fiul Regelui.

As scrie despre naționala României că se numără printre cele mai slabe reprezentative de la turneul final din Germania, invocând inclusiv faptul că lotul pregătit de Iordănescu junior are cea mai scăzută cotă de piață de la EURO 2024.

Naționala României (92,13 milioane de euro) are o cotă de piață comparabilă cu a unor echipe din La Liga precum Getafe (107,20), Granada (77,90) sau Mallorca (85,60).

România, cu lotul cu cea mai slabă valoare de piață de la EURO 2024, echivalentă cu a unor echipe precum Getafe, Granada sau Mallorca, este una dintre cele mai slabe echipe de la CE.

Cu toate acestea, au o armă secretă: își pun speranțele în Dumnezeu și nu este un clișeu! Wurzburg, orașul în care se pregătește echipa tricoloră, are o biserică ortodoxă.

Această parohie, condusă și de părintele român Ghelasie Păcurar, a primit în urmă cu câteva luni aprobarea de a aduna comunitatea ortodoxă română din zonă.

Potrivit ziarului românesc Gazeta Sporturilor, antrenorul Edward Iordănescu este un om foarte religios. Acesta ar putea fi motivul pentru care România se află acolo.

«Cred 100 % în Dumnezeu. Mă rog dimineața, seara și înainte de fiecare meci», a recunoscut Edward Iordănescu. Părintele Păcurar speră să binecuvânteze lotul României înainte de startul EURO” – a continuat să scrie As.

„Deși este adevărat că România vine după o serie de doi ani consecutivi fără înfrângere într-un meci oficial, la fel de adevărat este că ultima ei victorie la EURO a fost în anul 2000 (n.r.- 3-2 cu Anglia, singura victorie din istoria naționalei la CE).

La acea vreme, vedeta României era Gheorghe Hagi. Astăzi este fiul său, Ianis, care nu prea are speranțe să ajungă în finală la EURO, din moment ce și-a programat nunta în aceeași dată”.

