Suma colosală pe care trebuie să o plătească Varga pentru demiterea lui Dan Petrescu

Luni seară s-a jucat derby-ul orașului Cluj, Universitatea – CFR, ambele echipe luptând pentru prima poziție din SuperLigă. La capătul unui adevărat thriller, alb-negrii de la U au pus capăt seriei de trei eșecuri consecutive, impunându-se cu scorul de 3-2, după ce plecaseră la cabine în dezavantaj, 0-1.

CFR a intrat în avantaj când toată lumea aștepta un 0-0. În ultimul minut al primei părți mijlocașul Bic l-a lovit involuntar, dar având brațul clar depărtat de corp, în nas pe Adrian Păun, care s-a prăbușit, sângerând abundent. Faza, petrecându-se în careu, a adus justificat un penalty. A tras foarte prost Louis Munteanu dar tot el a reluat în plasă balonul respins de portarul Germonas.

A doua parte a meciului a adus de la cabine o cu totul altă echipă a Universității. Care a preluat clat controlul jocului iar eroul total neașteptat avea să devină fundașul central Masoero, care în mai puțin de zece minute a lovit de două ori în urma unor faze fixe. Totul avea să devină clar odată cu înscrierea celui de-al treilea gol al echipei pregătite de Ioan Ovidiu Sabău prin moldoveanul din naționala U21 a României, Vladislav Bănuță. Ultimul cuvânt, dar fără efect, l-a avut alt moldovean, Virgiliu Postolachi, care a redus diferența la 3-2.

Evident, a fost enorm de multă bucurie în tabăra Universității, pentru că astfel a revenit pe primul loc, după ce FCSB urcase în frunte pentru prima dată. Sabău s-a declarat mulțumit de dăruirea jucătorilor și de a doua repriză, perfectă, făcută de echipa sa, dar îi aduce repede cu picioarele pe pământ, pentru că este doar o victorie și nu un titlu.

La CFR este foarte multă nervozitate. Patronul Neluțu Varga nu a digerat în nici un fel eșecul și a declarat după meci: Sunt extrem de supărat, pentru că abia reușisem să ajungem în fotoliul de lider. Nu mă așteptam să pierdem, e adevărat că e doar o bătălie, nu și războiul.

După care, fără a fi apucat a fi chestionat pe această temă, a spus că nu s-a gândit încă la demiterea lui Dan Petrescu, pentru că totul este prea la cald pentru a lua decizii dar va avea timp să analizeze în următoarele zile. Realitatea este că, așa cum a dezvăluit FANATIK, este foarte greu să se despartă de Bursuc, pentru că acesta a fost deștept și și-a trecut în contract o clauză în caz de demitere în valoare de numai puțin de 400.000 de euro.

După ce i-a felicitat pe rivali, considerând că aceștia au câștigat meritat pentru a doua repriză, absolut fantastică, Dan Petrescu a găsit și motivul eșecului: Am fost spionați dintr-o scară de bloc din apropiere la ultimul antrenament și am renunțat să mai exersăm fazele fixe din acest motiv atât pentru atac dar și pentru apărare. Și s-a văzut, pentru că până acum am tot repetat la ultimul antrenament și nu am luat gol.