 Șumi: Eu am vrut să ne domine FCSB!

Rapid și-a păstrat invincibilitatea în fața celor de la FCSB și după derbyul disputat duminică seară pe Arena Națională și încheiat cu scorul de 0-0.

De opt partide, roș-albaștrii nu au mai izbutit să se impună în fața echipei de lângă Podul Grant, cel mai spectaculos moment având loc sezonul trecut, în ultima etapă de dinainte de play-off. Atunci, FCSB a fost complet redusă la tăcere cu scorul ultimului eșec european, la Glasgow, în fața lui Rangers, adică 4-0.

După meciul de duminică seară, antrenorul Rapidului a surprins pe toată lumea declarând că partida a fost dominată teritorial de FCSB numai pentru că așa a vrut el. Șumi a renunțat la presiunea pusă asupra adversarului din precedentul joc, în care a călcat Farul lui Gică Hagi în picioare în Giulești cu 5-0, alegând această tactică al cărei scop a fost în primul rând să se evite primirea vreunui gol.

Șumi a explicat că știe foarte bine faptul că această abordare a meciului nu a fost una pe placul suporterilor care își doreau ca Rapidul să fie mult mai curajos și să pună în pericol cât mai mult poarta lui Târnovanu. La final, Șumi chiar a arătat mulțumit de punctul său și a dezlegat și misterul acestui joc preponderent defensiv. La FANATIK SUPER LIGA, Șumudică a spus clar că el a decis să lase aparent controlul jocului celor de la FCSB.

În ultimii 2 ani, Rapid n-a pierdut cu FCSB. Gândește-te ce presiune era pe umerii mei. Când cu ceilalți antrenori nu pierzi, ce ar fi însemnat aseară să pierd eu cu FCSB? Toată lumea spunea ‘Uite, Șumudică n-a putut să facă nimic’.

În ultimele meciuri Rapid câștigase de vreo 5 ori și făcuse 1 egal cu FCSB. Iată că și ieri am făcut acest egal. A fost o presiune teribilă.

Eu am cedat deliberat terenul pentru că am pregătit meciul altfel decât pe cel cu Farul și pe alocuri acest 3-4-3 s-a transformat în 5-4-1 pentru că știam că FCSB spre deosebire de Farul joacă cu jucători în benzi și tot ce fac, fac în benzi, dar în același timp trebuia să blochez și spațiile din centrul terenului pentru că joacă foarte bine la Olaru, care este unul dintre cei mai buni jucători și trebuia blocat.

Degeaba spuneți voi, și am revăzut meciul azi-noapte, că FCSB a controlat jocul. L-a controlat că am vrut eu. Puteam să ies în pressing, ceea ce am făcut și cu Farul, dar atunci eram mult mai deschis, în momentele respective existau spații și existau riscuri pentru că ei au jucători de viteză și de calitate, care pot destabiliza. Eram mult mai expus.

Așa eu am preferat să închid spațiile, să mă închid foarte bine, am făcut-o de o manieră extraordinară. Ei nu au avut nicio ocazie de gol din careul de 16 metri, tot ce au avut au avut din afară, în schimb, noi am avut cele mai mari ocazii ale jocului. Atât la Emmers cât și la Njie și Boupendza.

Eu i-am lăsat. Luați de câte ori au pasat fundașii centrali între ei. Eu i-am lăsat să facă lucrul ăsta”.