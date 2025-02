Șumudică a dat răspunsul: Rapid este echipa visurilor mele și nu se pune problema să plec!

În timpul meciului din ultima etapă din SuperLiga, disputat luni seară în Giulești, dintre Rapid și FC Botoșani, s-a petrecut un moment extrem de tensionat. Un suporter al alb-vișiniilor a făcut, absolut neașteptat, din antrenorul rapidist, deci al echipe sale, ținta vie pentru o scurtă dar intensă de bulgări de zăpadă.

Cunoscut pentru faptul că este deosebit de temperamental și din acest motiv foarte repede devine afectat de orice gest la adresa sa Marius Șumudică a ieșit în fața presei cu o declarație care a creat multă vâlvâ și semne de întrebare. Șumi a spus că se simte foarte rău după aceste ieșiri ale suporterilor, deși s-a dovedit că a fost unul singur și că va analiza dacă are rost să continue sau va lua decizia de a opri aici colaborarea cu Rapid.

El a precizat că va da un răspuns ferm și după ce se va consulta cu cei doi acționari majoritari ai clubului, Dan Șucu și Victor Angelescu, dar cu primul nu a putut vorbi fiind plecat în Italia. Între timp a venit vestea că Șumudică este dorit insistent pe o sumă mare de bani în Arabia Saudită de echipa Al Okhdood și că acest circ l-ar ajuta perfectă să se disculpe dacă va pleca.

Principalul finanțator de la Botoșani, Valeriu Iftime, chiar așa l-a făcut, un mare circar, dar a intuit bine scenariul până la capăt spunând că o să vedeți că pleacă nici un Șumudică. Și miercuri a venit răspunsul anticipat de Valeriu Iftime. Șumudică și-a anunțat din nou, la FANATIK SUPERLIGA, iubirea fără margini pentru Rapid, pe care este foarte aproape de a o duce în play-off.

„Am văzut în ultimele ore o știre care s-a tot rostogolit, conform căreia aș lăsa Rapidul pentru Arabia Saudită. Vreau s-o spun răspicat: nu plec de la Rapid! Chiar dacă unii își doresc asta cu disperare și le stau în gât…

Îmi voi duce contractul până la capăt, îl voi respecta, pentru că antrenez echipa visurilor mele. Știți foarte bine că îmi curge prin vene sânge vișiniu.

Șumudică rămâne în Giulești, indiferent de tot ceea ce se întâmplă în jurul acestei echipe, pentru că avem un proiect ambițios de realizat împreună.

E adevărat, am fost sunat din Arabia Saudită, mi s-a propus să o preiau pe Al Okhdood, au tot insistat două săptămâni… pe bani mulți. Le-am spus încă de la primul telefon că nu sunt interesat, am refuzat ferm, fiindcă mintea și inima mea sunt aici, în Giulești.

Dacă suntem uniți, jucătorii, antrenorii, patronatul, conducerea clubului, și mai ales suporterii noștri fantastici, NIMENI nu ne poate doborî. Vreau să pun capăt la orice speculație: Șumudică rămâne la Rapid!”.