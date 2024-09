Luni seară, a venit momentul primului eșec pentru Rapid în mandatul lui Marius Șumudică, 0-2 chiar în Giulești cu liderul neînvins U Cluj.

Portughezul Perreira, aflat la primul lui ca titular, și Nistor, din penalty, au parafat o victorie meritată a oamenilor lui Neluțu Sabău care trebuie de acum înainte luați serios în calcul pentru play-off și chiar și pentru titlu.

A fost o atmosferă deosebită în tribunele Giuleștiului la începutul partidei, după ce Rapid obținuse victoria la Iași și un egal la Craiova. Totuși, încă de prin minutul 80, tribunele au început să se golească simțitor, semn că fanii nu au putut suporta umilința până la final.

Șumudică a pornit partida cu două noi achiziții la mijloc, Dina Grameni și norvegianul Tobias Christensen, iar slovacul Hromada a revenit după mai bine de cinci luni de la accidentare. La pauză, după modelul Gigi Becali, toți trei aveau să fie schimbați, dar manevra nu a avut nici un rezultat pozitiv.

Marius Șumudică a declarat că altfel ar fi stat lucrurile dacă i-ar fi avut disponibili și pe cei doi atacanți achiziționați acum, camerunezul Clinton Njie și gabonezul Aaron Boupendza. Va trebui să mai aibă ceva răbdare până când cei doi vor primi cartea verde pentru a deveni eligibili.

Însă tehnicianul care s-a dus la final să își ceară scuze suporterilor, considerându-se primul vinovat, s-a dezlănțuit la conferința de presă la adresa propriior jucători. El a fost nemulțumit nu atât de faptul că aceștia nu au reușit să marcheze ci, în primul rând de lipsa de atitudine, de a da totul pe teren.

„N-am făcut nimic din ceea ce am lucrat în ultimele două săptămâni. O scuză între ghilimele, ar fi că am avut zece jucători plecați la lot, nu am putut face un caNu putem fizic, pierdem dueluri multe. Am întâlnit o echipă bună, ne-au pasat, mijlocul nu l-au schimbat niciodată. Noi am avut posesia peste 50%, cred că e prima dată când Rapidul domină așa.

Nu știm să atacăm pozițional, i-am plimbat ca la handbal și degeaba. Nu găsim soluții pe atacul pozițional. În momentul de față pierdem toate duelurile 1 la 1. Trebuie să lucrăm, nici nu pot să-i încarc foarte mult pe jucători, sunt mai multe de discutat.

Ce rost are să discutăm ce a fost în urmă? Îmi asum tot, deciziile au fost ale mele. Am încercat pe final cu doi atacanți. Ne-a lipsit prospețimea, luciditatea, când joci pe Giulești nu se poate așa ceva.

Nu pot să accept atitudinea. Vreau să văd datele fizice, dacă e neputință sau e altceva, interpretare și să vedem unde am greșit. Nu pot controla să faci un fault tactic, să îl lași pe Chipciu să urce 50 de metri, e strigător la cer, dar oricum e tardiv acum.

Am văzut 6-7 pase de doi metri pe care le-au dat afară, asta nu poate fi antrenată, dar să nu vezi pic de dorință, asta nu se poate. Mă așteptam la mai mult de la unii jucători și am pierdut la modul de interpretare a jocului și de agresivitate.

Acești suporteri minunați merită mult mai mult, sunt multe de vorbit și prefer să le vorbesc cu elevii mei. Dacă cineva nu suferă pentru clubul ăsta și i-au găsit pe domnul Șucu și pe domnul Angelescu și la ora 12 le intră banii în cont, le spun tuturor, cu mine nu e loc de așa ceva, cu orice risc.

Eu nu am venit la Rapid să mă îmbogățesc, ci pentru că iubesc acest club, din dragoste, iar dragostea mea pentru Rapid ma face să iau cele mai drastice decizii și nu voi accepta niciun rabat de la nimeni, fiindcă primul judecat sunt eu, mereu e antrenorul. Eu nu dorm de când am venit la Rapid, încerc să dau tot din ceea ce știu, din experiență, dar dacă nu poți să alergi și nu poți să dai totul pe teren, ce să zic, asta e”

Este de meditat fiindcă eu nu pot să accept așa ceva! La primul gol am avut lovitură liberă, pleacă Chipciu 80 de metri, ne eliminăm unul câte unul și ei ajung să înscrie. Trebuie să faci un fault tactic, ei ar trebui să știe să facă asta, nu trebuie să-i învăț eu, trebuie să simți ca jucător, nu pot să le strig în fiecare secundă ce să facă, nu se poate așa ceva!

Pe Grameni l-am scos fiindcă am vrut ceva mai rapid la jumate. Hromada mi-a zis la pauză că are probleme musculare, am jucat cu Kait număr 6, n-am avut altă soluție. Avem nevoie de Boupendza și N’Jie, echipa va arăta altfel cu ei.

La Iași am jucat compact, am marcat, o sumedenie de ocazii pe contraatac. La Craiova la fel, cum am luat noi azi gol, așa am dat și noi cu Craiova. Nu avem calitate pe atac pozițional. E greu să transformi o echipă obișnuită să se apere într-o echipă care să domine jocul.

Mi-am cerut scuze în fața suporterilor, este în totalitate greșeala mea. Nu se poate să arătăm așa, nu se poate să nu fim agresivi, joci acasă și nu faci o alunecare. Meciul se câștigă cu sacrificiu, nu să intrăm așa doar să mai bifăm un meci în campionat, eu nu accept așa ceva”.