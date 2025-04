Șumudică: mucles toți cei care vorbesc despre Rapid

Ultimul meci din etapa a 4-a din SuperLiga a avut loc luni seară pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul clujean Gruia.

CFR avea nevoie de victorie în fața Rapidului pentru a profita de remiza FCSB-ului la Craiova și a urca în fotoliul de lider. Și, după ce fundașul Leo Bolgado a deschis repede scorul cu o imparabilă lovitură de cap, se părea că era scenariul perfect pentru echipa lui Dan Petrescu.

Dar giuleștenii nu au venit în orașul de pe Someș pentru turism sau pentru a face favoruri gazdelor și, încetul cu încetul, au început să lege tot mai bine pasele și să devină tot mai prezenți în meci. Nici golgheterul campionatului, Louis Munteanu, nu a prins o seară bună, dând prilej selecționerului Mircea Lucescu să reacționeze după criticile primite pentru neconvocarea atacantului la echipa națională: „Nu a mai marcat niciun gol de când a vorbit toată România de el”.

Evoluția tot mai sigură a oaspeților a încurcat mult planurile ardelenilor și inevitabilul, adică golul egalizator, a venit după cea mai frumoasă combinație a meciului, finalizată de estonianul Kait. Tot el a fost protagonistul unei faze ciudate în cea de a doua repriză. Inițial, arbitrul Florin Andrei i-a arătat al doilea galben și implicit roșu după ce a considerat că a simulat o cădere în careul advers. Chemat la VAR de Ovidiu Hațegan, Andrei a luat ciudata decizie de a retrage al doilea galben, deși era clar că ori a fost simulare ori contact și penalty!

Pe final de meci, în ultimul minut, CFR a scăpat ca prin miracol de eșec, Christensen ratând incredibil din trei metri doar cu portarul Hindrich în față. Showul rapidist s-a declanșat după partidă. Mai întîi Claudiu Petrila, fost jucător la CFR, a declarat că el și colegii lui „nu pun botul la șmecherii“, iar apoi s-a dezlănțuit antrenorul Marius Șumudică, limbaj dur la adresa omologului de la FCSB, Elias Charalambous, și a lui Gigi Becali:

„Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat, și să-și ceară scuze. Toți cei de la FCSB care au spus că Șumudică a zis o asemenea bazaconie. Am demonstrat azi!

Niciodată, nu o să-mi dezamăgesc părinții, suporterii și clubul pe care îl iubesc, eu nu o să fac mizerii niciodată. Și atunci ar trebui să… mucles toți cei care vorbesc despre Rapid, că fac aranjamente”.