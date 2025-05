Șumudică, subiect închis la Rapid!

Rapid mai avea o șansă să rămână în cursa pentru un loc de Conference League până la runda decisivă din weekendul următor, ultima, de altfel, din play-off-ul acestei ediții de SuperLigă. Trebuia să învingă acasă pe CFR Cluj, deja cu sacii în căruță după ce au luat Cupa României. Apoi, în ultimele 90 de minute, trebuiau să bată la Cluj pe U, altă echipă deja europeană și să se roage ca în Bănie Dinamo să dea lovitura.

E adevărat, scenariul era unul dificil mai ales pentru faptul că la această oră Dinamo nu are forța de a câștiga la Craiova, dar minuni s-au mai văzut în fotbal, deci speranța era cea care murea ultima. Dar prima condiție fără de care nu se putea vorbi despre ultima etapă era victoria acasă în fața unui CFR aparent cu statut de turist.

Pe teren, însă lucrurile au stat exact la polul opus. Din primele minute, echipa care a condus clar ostilitățile a fost cea vizitatoare. Aceasta a câștigat extrem de ușor, cu scorul de 4-1. Fanii giuleșteni au început cu ironii, de genul Campionii, campionii sau Să vină Cupa, să vină Cupa în Giulești, după care i-au transmis mesajul de despărțire antrenorului Marius Șumudică: Lasă-ne, lasă-ne, Șumudică lasă-ne.

Cum îl cunoaștem acesta s-a enervat teribil și a suferit un puseu de tensiune, care a necesitat apariția cadrelor medicale. Și-a pierdut cumpătul și făcut gesturi reprobabile către suporteri, taxate dur de aceștia. La final de meci a înjurat un alt oficial al clubului iar secundul său, Cristian Petre, care a suferit un infarct acum o lună, a declarat că Șumi a fost foarte afectat, i-a venit rău de la inimă și a fost în pericol de ceva mult mai rău.

Unul dintre acționarii echipei, Victor Angelescu, a ținut să vorbească pentru toată suflarea rapidistă, anunțând că odată cu ratarea obiectivelor, Cupa României și loc european, capitolul Marius Șumudică la Rapid s-a închis. El a explicat la FANATIK SUPERLIGA faptul că s-a crezut mult în acest proiect, dar a fost un fiasco.

„Cred că și el își dorește să plece. După cum știți, a făcut public de mai multe ori acest lucru,că și-a dorit să plece. Am avut o discuție și am stabilit că rămâne atât timp cât mai avem șanse. Cred că e un subiect închis, nu am apucat să vorbesc cu el.

Am și zis că e un subiect închis. Sincer, îmi pare rău că nu am reușit cu el. Asta este, ce să facem? Trebuie să mergem înainte. L-am dorit foarte mult, e adevărat că am vorbit cu Dan și am fost unul dintre oamenii care a zis că e momentul lui Marius și trebuie să i se dea și lui șansa să antreneze Rapidul. L-am susținut la momentul respectiv. Repet, mi-am dorit să reușească, dar ce pot să fac mai mult? Trebuie să trecem într-o altă etapă și să arătăm altfel.

Nu știu dacă a fost o ruptură între antrenor și jucători la ultimele meciuri. Nu am stat atât de mult în vestiar. Mă duc o dată sau de două ori pe săptămână la antrenament. Sincer, nu cred că au făcut ceva jucătorii intenționat. Probabil că încrederea nu a mai fost așa cum trebuie după rezultatele slabe și nici noi nu cred că le-am dat încrederea care trebuie.

Văd că se vorbește foarte mult despre partea sportivă, dar la un club nu e doar partea sportivă, e mult mai mult de atâta. Repet, noi am fi trebuit să fim cu trebuie în toate departamentele, ci nu doar la jucători și antrenori.

Nu sunt supărat pe Șumudică, dar dacă vă referiți sportiv, nu am cum să fiu neapărat supărat, pentru că știu că a dat totul. Sunt convins că și-a dorit enorm și acest lucru se vede. Nu s-a reușit, nu s-a reușit, dar eu sunt convins că a dat totul. Sunt supărat doar pentru declarațiile pe care le-a dat în ultimul timp, pentru că sunt date la cald și sunt total neadevărate.

Sunt convins că vom rămâne în relații cordiale. În afară de asta, nu am ce să-i reproșez. Dacă ar fi să-i reproșez ceva, ar fi că nu e deloc echilibrat. Înainte de meciuri, în timpul meciurilor este o persoană foarte emoțională și spune foarte mult lucruri la cald“.