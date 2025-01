Șumudică: Suntem încă pe piatră cubică, dar ne apropiem de asfalt

A fost mare bucurie în tabăra Rapidului după victoria cu 1-0 în fața Universității Craiova. Acest rezultat crește considerabil șansele giuleștenilor de a prinde locul 6, ultimul, din play-off. Antrenorul Marius Șumudică râde cu un ochi și plânge cu altul.

Victoria este imensă, dar problemele de lot devin de-a dreptul sufocante în perspectiva faptului că în runda următoare Rapid va merge la Cluj, pentru confruntarea cu Universitatea, liderul din SuperLigă. Hromada, cel mai bun mijlocaș al echipei, parcă e blestemat și a ieșit din nou accidentat și urmează examenul medical pentru a se ști dacă are fractură sau nu, în primul caz practic punând astfel stop acestui sezon.

Claudiu Petrila, jucător care are oferte din mai multe părți, merge la Belgrad, la vraciul Marijana, Șumi fiind disperat să-l aibă la următoarea partidă. Portarul Benjamin Siegrest deja va fi alături de patronul Dan Șucu în acest weekend, în Italia, unde a fost împrumutat la Genoa până la final de sezon. Iar conflictualul Aaron Boupendza, atacantul gabonez, e în drum spre China, pentru un transfer de 700.000 de euro.

Cu toate acestea Șumudică și-a felicitat jucătorii pentru victoria contra Craiovei și a făcut pentru Digi Sport o declarație în stilul său inconfundabil:

„Țin să-mi felicit jucătorii, au dat dovadă de eroism, și-au dorit foarte mult. Țin să-i felicit și pe suporteri, au fost ca al 12-lea jucător. De asta avem nevoie pe Giulești. Este victoria lor, eu doar am pregătit meciul și sunt foarte fericit că au respectat indicațiile.

Am întâlnit o echipă puternică, bravo băieți, vă felicit, dar încă n-am realizat nimic. Ne așteaptă un meci extraordinar de greu la Cluj, am făcut 35 de puncte, am făcut un pas mare către îndeplinirea obiectivului, dar suntem departe. Suntem pe piatră cubică deocamdată, dar încercăm să ajungem pe asfalt”.