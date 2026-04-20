SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură

Cotidianul a discutat înaintea ședințelor PSD și PNL cu mai multe lideri liberali. Lideri atât din generațiile mai tinere, cât și trecuți prin momentul octombrie 2009, când PSD și-a retras miniștrii de la guvernare. Au urmat atunci deciziile rapide. Traian Băsescu a acceptat demisiile, Boc și-a pus noi miniștri și a venit fetivalul. Cel al zecilor de demiteri.
Alături de Vasile Blaga, pus interimar la Interne, Boc a dat afară toți prefecții și subprefecții PSD. Rolul lui Blaga era esențial, pentru că acesta contrasemna deciziile. Apoi, premierul, secondat de secretarul general al Guvernului, a trimis acasă toți secretarii și subsecretarii de stat, plus șefi de la instituții care depind ca numire și demitere de pixul premierului.
Redarea demnității celor din PSD
Conform surselor Cotidianul, în rândul liberalilor e tot mai prezentă discuția despre trecerea PSD în opoziție, dacă așa votează. „Să le redăm demnitatea până la capăt, dacă le miroase urât guvernare”, susține membru al conducerii centrale, care și e șef de filială.
„Iar deciziile s-ar putea să nu se termine la prefecți în teritoriu. Ci să mergem la subprefecți și deconcentrate, deși aici e puțin mai greu. Că sunt multe instituții și s-ar ajunge la un haos instituțional”, susține unul din liderii din teritoriu ai PNL pentru Cotidianul.
Public, foarte puțini au transmis pe șleau mesajul. Printre aceștia, Mihai Voicu, fost deputat și membru al conducerii PNL Sector 1.
Discuția ar urma să fie pusă pe masă fie la ședința informală de diseară, fie la BPN-ul de marți dimineață, unde nu sunt doar membrii acestui for, ci și primarii reședință de județ, șefii de CJ, precum și ceilalți deputați și senatori.
Cele două dileme
Veterani ai mișcării au explicat faptul că sunt și două dileme. Prima nu ține de partid. Mai precis, dacă PSD își va retrage din Guvern și pe secretarul general, Radu Oprea, sau îl lasă să încerce blocarea demiterilor. A mai fost un episod în 2017, când actualul CCR-ist Mihai Busuioc nu a vrut să contrasemneze propria demitere. Iar cel care îl dorea demis era Sorin Grindeanu. Ca să-l pună pe Victor Ponta. La acea vreme, Sorin Grindeanu ținea cât putea de bine de scaunul de premier.
A doua dilemă: „testul lui Cătălin”. Pe scurt, dacă va contrasemna Cătălin Predoiu, din funcția de ministru al Internelor, demiterile prefecților și subprefecților PSD. Predoiu și Nazare au fost văzuți în ultima perioadă drept liberali care fac tot posibilul să nu se asocieze cu Ilie Bolojan și sunt dați, când unul, când altul, ca variante de premieri trădători ai PNL în meciul Bolojan-PSD.
Ce va face PSD
Pentru a ieși dintr-o situație ca aceasta, PSD va trebui să grăbească moțiunea de cenzură. Pentru că, dacă întârzie prea mult, Guvernul Bolojan va ajunge cu demiterile în profunzime, ceea ce ar putea deranja întreg electoratul social-democrat dependent de funcțiile de la stat. Înițial, social-democrații spuneau că nu se grăbesc, ci așteaptă decizia de demisie a lui Bolojan
Azi la RFI.ro , Zamfir-psd a dat un interviu la emisiunea dlui C. Ruscior. Acest individ (transpartinic) care venea la interviuri cu un tupeu fantastic nejustificat, de data aceasta nu era in ,,apele” lui . La întrebarea : plecați de la guvernare, a răspuns ca nu e vorba de asta, ca apoi sa ajungă la ,,subiect”: da ajungem la moțiunea de cenzură cu AUR. Mai este vreun secret referitor la apariția AUR- partid extremist.Oare acțiunea PSD se înscrie în momentul alegerii unui guvern prorus în Bulgaria , a unui ,,orbanist “ în Ungaria o Slovacia pro-rusă și mișcări anti UE în Slovenia ??? Iar România se ,,înscrie “ pe o linie pro UE ?
Jos șobolanii psdisti care și-au bătut joc de militarii rezerviști! Jos Olguța!
Șobolanului Grindeanu : ai fost la GUVERNARE, ai distrus țara, ați furat din toate pozițiile iar acum NORDIS, te dai victima? Ce opoziție sunteți voi șobolanii din PSD? ALEGERI ANTICIPATE MAMALIGARILOR, luați exemplul Bulgariei, este drept ca Bulgaria a fost imperiu iar noi opincari pe moșia fanarioților … nu prea merge comparația !
Romania are 465 de pomanagii care nu vor vota pt ca sunt niste neputinciosi care nu au muncit si nu-i angajaza nimeni si pierd un salariu/indemnizatie buna si o pensie speciala de aprox. 4500lei pt un mandat ”complet”…au prin nu lasa din mana ce altul trebuie sa munceasca 30 de ani sau 40 pt ce ei obtin in 4 ani…
Adică pleacă ai noștri, vin ai noștri…. Vor fi înlocuiți incompetenții unora, cu incompetenții altora. Aceleași marionete ale ticăloasei coalitii.
ti-ai ales numele, adica pe Bolojan il compari cu Grindeanu?
Stii sa le numeri si sa le compari averile si realizarile?
Nu te mai tunde asa scurt la ceafa…
Tot circul s-ar termina dacă măcar Bolojan l-ar da afară de la putere pe Predoiu.
Sa dea afara toti numitii PSD din Guvern, pana la portari. Sa manance pesedistii de pe jos, cristosii mamei lor de hoti imputiti !
Așa este, curățenie între tâlhari!
Când au avut pesedeiii demnitate,și unde au ținut-o? În Cipru? Cayman?Nu pleacă ursul de la miere, dar pe partea ailantă, Grindy a zbârcit-o-n declarații și acu urmează să cadă-n fund și să dea din picioare.Au devenit nefrecventabili pentru toți, cu excepția UDMR, firește.Acu o să vedem din ce sunt făcuți.
pleaca si ia cu ei si filiala partidului lui Orban, asociatia aia numita UDMR!
Cum ati bagat in Parlamentul Romaniei o adociatie? Ati incalcat flagrant Constitutia Romaniei, ba chiar o violati zilnic!