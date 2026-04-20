SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură

Cotidianul a discutat înaintea ședințelor PSD și PNL cu mai multe lideri liberali. Lideri atât din generațiile mai tinere, cât și trecuți prin momentul octombrie 2009, când PSD și-a retras miniștrii de la guvernare. Au urmat atunci deciziile rapide. Traian Băsescu a acceptat demisiile, Boc și-a pus noi miniștri și a venit fetivalul. Cel al zecilor de demiteri.

Alături de Vasile Blaga, pus interimar la Interne, Boc a dat afară toți prefecții și subprefecții PSD. Rolul lui Blaga era esențial, pentru că acesta contrasemna deciziile. Apoi, premierul, secondat de secretarul general al Guvernului, a trimis acasă toți secretarii și subsecretarii de stat, plus șefi de la instituții care depind ca numire și demitere de pixul premierului.

Redarea demnității celor din PSD

Conform surselor Cotidianul, în rândul liberalilor e tot mai prezentă discuția despre trecerea PSD în opoziție, dacă așa votează. „Să le redăm demnitatea până la capăt, dacă le miroase urât guvernare”, susține membru al conducerii centrale, care și e șef de filială.

„Iar deciziile s-ar putea să nu se termine la prefecți în teritoriu. Ci să mergem la subprefecți și deconcentrate, deși aici e puțin mai greu. Că sunt multe instituții și s-ar ajunge la un haos instituțional”, susține unul din liderii din teritoriu ai PNL pentru Cotidianul.

Public, foarte puțini au transmis pe șleau mesajul. Printre aceștia, Mihai Voicu, fost deputat și membru al conducerii PNL Sector 1.

Discuția ar urma să fie pusă pe masă fie la ședința informală de diseară, fie la BPN-ul de marți dimineață, unde nu sunt doar membrii acestui for, ci și primarii reședință de județ, șefii de CJ, precum și ceilalți deputați și senatori.

Cele două dileme

Veterani ai mișcării au explicat faptul că sunt și două dileme. Prima nu ține de partid. Mai precis, dacă PSD își va retrage din Guvern și pe secretarul general, Radu Oprea, sau îl lasă să încerce blocarea demiterilor. A mai fost un episod în 2017, când actualul CCR-ist Mihai Busuioc nu a vrut să contrasemneze propria demitere. Iar cel care îl dorea demis era Sorin Grindeanu. Ca să-l pună pe Victor Ponta. La acea vreme, Sorin Grindeanu ținea cât putea de bine de scaunul de premier.

A doua dilemă: „testul lui Cătălin”. Pe scurt, dacă va contrasemna Cătălin Predoiu, din funcția de ministru al Internelor, demiterile prefecților și subprefecților PSD. Predoiu și Nazare au fost văzuți în ultima perioadă drept liberali care fac tot posibilul să nu se asocieze cu Ilie Bolojan și sunt dați, când unul, când altul, ca variante de premieri trădători ai PNL în meciul Bolojan-PSD.

Ce va face PSD

Pentru a ieși dintr-o situație ca aceasta, PSD va trebui să grăbească moțiunea de cenzură. Pentru că, dacă întârzie prea mult, Guvernul Bolojan va ajunge cu demiterile în profunzime, ceea ce ar putea deranja întreg electoratul social-democrat dependent de funcțiile de la stat. Înițial, social-democrații spuneau că nu se grăbesc, ci așteaptă decizia de demisie a lui Bolojan