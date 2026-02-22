SURSE Oana Țoiu nu va participa la dezbaterea moțiunii simple depuse împotriva sa. Motivul absenței – DOCUMENT

„Din perspectiva calendarului și agendei decizionale de la nivel UE, în perioada 23-23 februarie 2026 sunt programate la Bruxelles atât reuniunea Consiliului Afaceri Externe/CAE, cât și reuniunea Consiliului Afaceri Generale/CAG, la care asigurarea reprezentării României, la nivel de ministru al afacerilor externe, este imperios necesară, având în vedere relevanța deosebită pentru România, din perspectiva promovării obiectivelor de politică externă, a acestor reuniuni”.

De altfel, pe toată durata mandatului, reprezentarea României la reuniunile Consiliului Afaceri Externe a fost asigurată la nivel de ministru, iar o modificare, la acest moment, a acestei conduite ar putea fi interpretată de către omologii europeni și instituțiile UE, inclusiv ca o posibilă dezangajare a României de la atașamentul european, dată fiind simbolistica deosebită și tematica reuniunilor din 23-24 februarie 2026”, a transmis Oana Țoiu.

Țoiu, explicații despre Acordul Mercosur

Moțiunea simplă a fost depusă de PACE cu sprijinul senatorilor AUR. Aceștia au acuzat „modul defectuos, ideologizat și necoordonat în care Ministerul Afacerilor Externe, sub conducerea doamnei Oana Țoiu, a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR”.

În scrisoarea trimisă Senatului, Oana Țoiu a precizat că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a dat deja explicații pentru subiectul Acordului UE-Mercosur cu ocazia unei alte moțiuni depuse de opoziție și respinsă de Senat pe 9 februarie.

„Poziția României cu privire la susținerea Acordului UE-Mercosur a fost o decizie importantă de politică comercială, în actualul context geopolitic internațional, și o oportunitate de dezvoltare economică, cu implicații inclusiv din perspectiva obiectivelor de politică externă ale României.

Așa cum a transmis în comunicarea publică Președintele României, Nicușor Dan, încă din 9 ianuarie 2026, după Consiliul European din decembrie 2025, votul al României reflectă o poziționare asumată, care a luat în considerare toate implicațiile vizate de substanța Acordului”, a mai adăugat Oana Țoiu.

Țoiu: Decizia pe Acordul UE-Mercosur a avut la bază și o poziționare convergentă la nivelul Prim-ministrului și a Președintelui României

În ceea ce privește acuzațiile opoziției că MAE a acționat defectuos în privința Acordului UE-Mercosur, Oana Țoiu a precizat că ministerul a acționat în conformitate cu rolul său prevăzut în legislația națională.

„Astfel, conform HG nr. 34/2017 privind gestionarea afacerilor europene și a participării României la deciziile UE, instrucțiunile pentru reuniunile COREPER (la nivel de ambasadori) sunt transmise de către MAE pe baza elementelor de poziție trimise de instituția cu atribuții în domeniul respectiv.

Aceleași proceduri de coordonare a Sistemului de afaceri europene, prevăzute începând din 2017 de HG nr. 34, au fost aplicate constant de MAE inclusiv în ceea ce privește, spre exemplu, poziția României în COREPER și Consiliul pentru Acordul UE-Chile, încheiat în 2023 și ratificat recent și de Parlamentul României. Decizia privind Acordul UE-Mercosur a avut la bază și o poziționare convergentă la nivelul Prim-ministrului și a Președintelui României (exprimată inclusiv public) pe acest subiect”, a mai transmis Oana Țoiu.

„Ministrul afacerilor externe nu a utilizat o retorică ostilă vreunui partener al României, și cu atât mai puțin la adresa SUA”

În moțiune, opoziția a mai acuzat-o pe ministra Afacerilor Externe că „a adoptat public o retorică ostilă față de conducerea în exercițiu a Statelor Unite ale Americii, respectiv față de președintele SUA și vicepreședintele SUA”. Oana Țoiu respinsă, însă, afirmațiile, în scrisoarea trimisă Senatului.

„Ministrul afacerilor externe își folosește poziția în conformitate cu jurământul depus, care prevede apărarea democrației, drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, suveranității, independenție, unității și integrității teritoriale a României. Ministrul afacerilor externe nu a utilizat o retorică ostilă vreunui partener al României, și cu atât mai puțin la adresa SUA.

Dimpotrivă, toate luările de poziție reflectă obiectivul promovării intereselor naționale, între acestea fiind și o relație puternică între România și SUA. De fiecare dată, după discuții cu membri ai Administrației și Congresului SUA, ministrul afacerilor externe a subliniat interesele comune și dorința de aprofundare a cooperării bilaterale. Pozițiile ministrului afacerilor externe sunt comunicate public și corespund liniilor de politică externă aprobate prin Programul de Guvernare de către Parlament”, se arată în scrisoare.

