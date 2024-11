Cine îi va fugari pe migranţii ilegali? Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a anunţat duminică revenirea lui Tom Homan în funcţia de şef al agenţiei responsabile pentru controlul frontierelor şi imigraţie (ICE), relatează AFP.

„Am plăcerea să vă anunţ că fostul director al ICE şi pilon al controlului frontierelor Tom Homan se va alătura administraţiei Trump, unde va fi responsabil de graniţele naţiunii noastre (‘Ţarul Frontierelor’)”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

„Îl cunosc pe Tom de mult timp şi nu există nimeni mai bun decât el pentru a supraveghea şi controla graniţele noastre”, a continuat Trump, spunând că noul director al ICE va fi responsabil de „toate expulzările străinilor ilegali spre ţările lor de origine”.

Preşedintele ales al americanilor s-a angajat să lanseze, din prima sa zi de mandat, cea mai mare operaţiune de expulzare a migranţilor ilegali din istoria Statelor Unite.

În timpul campaniei sale, el a atacat în mod repetat migranţii ilegali, despre care a spus că „otrăvesc sângele” ţării şi a promis că va reintroduce o politică de separare a familiilor la graniţă.

Thomas Homan a mai condus ICE în timpul mandatului anterior al lui Donald Trump (2017-2021).

Sub această primă preşedinţie Trump, aproape 4.000 de copii migranţi au fost separaţi de părinţii lor, plasaţi în detenţie.

Ladies and gentlemen, your new Border Czar, Tom Homan.

BREAKING: President Trump to name former ICE Director Tom Homan as Boder Czar. pic.twitter.com/oe5MMHqDmE

— Charlie Kirk (@charliekirk11) November 11, 2024