Tensiuni la vârf în războiul Universităților Craiova și Cluj

Miercuri seară partida de pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, deși a atras în tribune un număr neașteptat de mic de spectatori, undeva în jur de numai 8.000, dintre Universitatea din localitate și cea din Cluj, a fost derby-ul etapei. Asta pentru că oaspeții sunt liderul SuperLigii, dar distanța dintre cele două echipe era de numai cinci puncte. A câștigat Craiova cu 1-0, gol din penalty Mitriță în prima repriză, tot în prima parte având și ardelenii marea lor șansă, dar Nistor nu a fost la fel de precis ca Mitriță de la punctul cu var.

Meciul în sine a avut ritm, angajament la maxim de ambele părți, a plăcut per ansamblu, ridicându-se peste nivelul SuperLigii. Însă, din păcate, chiar și în condițiile în care fotbalul nu a fost absent, ba dimpotrivă, sportul a trecut în plan secund, în prim plan rămânând tensiunea la cote maxime, care a avut momente concrete de răbufnire și pe teren dar mai ales la marginea lui.

Oltenii erau deja iritați de faptul că alb-negrii de pe Someș fuseseră vizibil ajutați de arbitrii. Mai ales de cei din cabina VAR, la meciurile de acasă cu Gloria Buzău, două penaltyuri mai mult decât discutabile, dictate de la VAR de Istvan Kovacs și puse în practică de anonimul central George Roman și Rapid, clar 11 m pentru oaspeți, nici VAR nici arbitrul Adrian Cojocaru.

Apoi a urmat ciudata delegare a arbitrului și a șefului din cabina VAR. Central Iulian Călin, membru de partid PNL precum primarul Clujului, Emil Boc, la VAR Ovidiu Hațegan, apropiat al clubului de pe Someș. Cireașa de pe tort a oferit-o modul de programare a partidelor din perioada de foc de acum, cu trei meciuri la trei zile, în care U Cluj are două zile în plus per total de odihnă iar Craiova două în minus! Toate notitficările oltenilor la LPF au rămas fără răspuns.

În această atmosferă deja superîncărcată s-a jucat meciul Centralul Călin a crescut-o și mai mult stând cinci minute să analizeze cu VAR-ul faza indiscutabilă de penalty pentru Craiova la faultul clar al portarului Germonas asupra lui Safira. Mai mult, Călin inițial lăsase faza să curgă, deși se vedea de pe Marte faultul comis de portarul clujean!

Mult mai rapid s-a judecat penalty-ul pentru oaspeți, dar tot prin VAR, dar Nistor a ratat după șapte transformări a opta execuție de la 11 metri din acest sezon. La final nervii au explodat total. Sorin Cârțu a fost acuzat de oficialii clujeni și de Alex Chipciu că i-a înjurat și că era beat, lucru neadevărat, fosta glorie a Băniei nu a mai pus gura pe alcool de mulți ani.

El a explicat că era imposibil să se evite astfel de scene, fiind creat deja un cadru perfect pentru nervozitatea oltenilor. În schimb a dat de pământ cu influencerul oaspeților din teren, Alex Chipciu la FANATIK SUPER LIGA.

„Aici chiar a luat-o razna Chipciu, pentru că treaba cu bețivul și băutura e aiurea. O să-i spun civilizatului Chipciu că ‘Ai greșit-o rău cu mine’, gândește-te că eu vreo 16 ani nu pus nicio picătură de alcool în gură, atunci când am avut hepatită C.

Singura dată când pot să beau e atunci când sunt în avion, pentru că mi-e frică. Atunci beau un whisky mic de calitate, atât! În rest nu veni tu cu mine să amplifici o situație, pentru ca declarația ta să pară mai agresivă! Ai dat-o în porumbi pe asta!

Am văzut declarația lui Chipciu, dar nu vreau să o dau în polemici nici eu el, nici cu Nistor. Am văzut că Nistor se făcea că nu știe despre cine e vorba, îi spun eu că nu sunt ‘Domnul ăla, sunt domnul Cârțu care te-a adus la Universitatea Craiova, am fost printre cei care te-au susținut.

Un an de zile gândurile noastre să fii la Universitatea Craiova au fost îndeplinite’. După ce ai început să faci găști și bisericuțe în echipă, ai fost printre cei cărora am vrut să le dăm drumul. Ei sunt jucători frustrați pentru rezultatul de aseară și nu știu unde să îndrepte atenția.

Chipciu a fost cel mai bun de la noi de aseară, dacă e să o luăm așa! O să îi mai transmit civilizatului Chipciu: ‘Dacă ești așa civilizat, de ce nu ai ieșit tu, pentru că îți e silă de România. Lui îi place de România doar când primește patru puncte moca, iar când e să piardă, e o Românie despre care vorbesc în figuri, așa și Nistor.’

Apropo, civilizatule! Vezi că pe mine nu m-a amendat jandarmeria, așa cum te-au amendat pe tine jandarmii tăi de la Cluj, în momentul în care ai înjurat spectatorii tăi de la Cluj! Nu te mai da tu civilizat pe aici și să spui că ‘Îți e scârbă de fotbalul românesc’. Lasă-te dacă nu e de tine!

Ce ai fi vrut, să îl acuze pe Cristea ei? Nu! L-au acuzat pe Cârțu! Eu l-am remarcat pe Chipciu, pentru că a fost cel mai bun jucător pentru noi!”.