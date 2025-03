Țiriac și Năstase, la o bere cu Trump

Președinte pentru a doua oară al SUA, Trump a luat parte la nunta lui Ilie Năstase cu fotomodelul american Alexandra King. S-a simțit atât de bine încât a rămas până în zori. Pe atunci, Donald Trump, tânăr ca și ei, începea să devină un prosper om de afaceri, care cu timpul s-a transformat într-un miliardar.

Invitat la „Prietenii lui Ovidiu“ , Ion Țiriac a vorbit pe larg despre relația sa și a lui Ilie Năstase cu actualul șef al SUA. Omul de afaceri spune că Trump nu are alt țel momentan decât stabilirea păcii și că sigur pentru America va fi bine. Țiriac atenționează Europa că va avea mari dureri de cap dacă se va depărta de SUA.

„Eu îl cunosc pe un Donald Trump care era businessman și cu care beam berea așa. Năstase stătea aici, el stătea acolo, eu stăteam aici. «Bă Donald, ai cumpărat Eastern Airlines acum nouă luni și acum îl bagi în faliment? Ce afacere?». «Bă, Țiriac, ține racheta, rămâi cu racheta! Stay with the racket, stay with the tennis! Let me do the business!». «Ce, cum voiai să fac bani? Pe mine trebuie să mă plătească statul, că atâția oameni îi dau afară».

Ăsta-i Donald Trump, pe de o parte, pe de altă parte, e Donald Trump care în 5 minute i-a dat Martinei Navratilova 25% reducere la apartamentul pe care l-a luat în Trump Tower.

– Și apoi am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum 2 ani în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump. Mi-a trimis o șapcă semnată de dumnealui pentru mine înainte de alegeri. Au fost acolo domnul și doamna Ferrari, au fost invitați la masă la el acasă. Și doamna fiind româncă… „A, ce mai face Ilie?!”. Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă. A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessmanul. Domnul Trump businessman.

Acum, e domnul Trump președinte. Dar n-ați pomenit așa ceva. Nu intrăm noi în politică, că facem sport o să fie senzațional pentru Statele Unite și pentru Europa o să fie o durere de cap! Asta este. N-ai ce să faci. Și face ce vrea. Dar să sperăm că termină războaiele astea. Asta este toată treaba. Cum le termină, nu mă interesează. Dacă le termină…