Țiriac va demola o veche fabrică înființată în comunism

14 oct. 2025 la 13:44 CD M Revista presei 2

Fosta fabrică Granitul, controlată indirect de omul de afaceri Ion Țiriac, va dispărea în totalitate. Firma care o deține a început demersurile de desființare a tuturor construcțiilor pe care le mai deține pe Șoseaua Vergului din capitală, anunță Profit.ro.

Fabrica Granitul a fost înființată în 1947, iar în anii ’80 a devenit unul dintre cei mai importanți producători de elemente de beton pentru construcții din România. După privatizarea din 1998,  fabrica a ajuns să nu isi mai poată desfășura activitatea.

2 Comentarii

  2. De ce nu-i dam lu nea „afaceristu” asta tot ? Sa se numeasca republica socialista pentru nea Tiri, ca nenea asta „decat” a luat la viata lui. De dat, a dat doar pe goarna.

