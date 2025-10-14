Țiriac va demola o veche fabrică înființată în comunism

Fosta fabrică Granitul, controlată indirect de omul de afaceri Ion Țiriac, va dispărea în totalitate. Firma care o deține a început demersurile de desființare a tuturor construcțiilor pe care le mai deține pe Șoseaua Vergului din capitală, anunță Profit.ro.
Fabrica Granitul a fost înființată în 1947, iar în anii ’80 a devenit unul dintre cei mai importanți producători de elemente de beton pentru construcții din România. După privatizarea din 1998, fabrica a ajuns să nu isi mai poată desfășura activitatea.
Vezi ce s-ar putea construi în zonă pe Profit.ro.
De ce nu-i dam lu nea „afaceristu” asta tot ? Sa se numeasca republica socialista pentru nea Tiri, ca nenea asta „decat” a luat la viata lui. De dat, a dat doar pe goarna.
Adica o privatizare reusita, ca multe altele !