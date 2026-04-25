Țoiu, despre drona rusă: Nici ambasadorul ”nu a putut nega că este a lor”

”Din perspectiva României sau din perspectiva NATO sau Uniunii Europene, aici nu este nicio dilemă(…) indiferent ce timp de narativ încearcă ei să împingă mai departe”.

De Redactia Cotidianul - redactor
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a subliniat o premieră în dialogul diplomatic cu Moscova: ambasadorul rus nu a mai putut nega categoric apartenența dronei care a pătruns în România. Deși oficialul rus a susținut că Rusia nu vizează obiective NATO sau UE, acesta a evitat să confirme explicit originea aparatului, invocând lipsa datelor oficiale la acel moment.

Gestul Rusiei, inacceptabil

”I-am transmis prin colegii mei din Ministerul Afacerilor Externe, la nivelul directorului de spaţiu, că noi condamnăm ferm acest gest al Rusiei, chiar dacă îi înţelegem când ei spun că nu a fost intenţionat acest lucru, nu este cu totul relevat, pentru că încălcarea spaţiului aerian, riscul pe care l-au generat asupra vieţii civililor, riscul pe care l-au generat asupra infrastructurii civile şi oricum, faptul că această dronă a ajuns în spaţiul aerian al României, după ce oricum fusese trimis să se atace infrastructura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă dreptul internaţional” a declarat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la Ţoiu, despre convocarea ambasadorului Rusiei la Bucureşti, în urma incidentelor dronelor care au intrat pe teritoriul României.

Ambasadorul rus a negat existența unor ținte planificate

Despre răspunsul ambasadorului, Oana Ţoiu a spus că acesta ”a reiterat că Federaţia Rusă nu are ţinte planificate pe teritoriul României, pe teritoriul Uniunii Europene sau pe teritoriul NATO, că nu are în acest moment posibilitatea de a confirma că acea dronă le aparţine, dar nici nu a avut elemente pe baza cărora să poată nega acest lucru şi este evident şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi că aici nu avem semne de întrebare şi este pentru prima dată, în discuţiile noastre cu ambasadorul Federaţiei Ruse, când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”.

Citește și: Dronă căzută în Galați, în urma unui atac al Rusiei în Ucraina. Oamenii au fost evacuați din cauza unei posibile încărcături explozive

Culpabilizarea Ucrainei

Ea a menţionat că, în general, poziţia pe care ei încearcă fals să o propage în spaţiu public este aceea că vina, în general, ar aparţine Ucrainei.

Citește și: România cere socoteală. Ambasadorul Rusiei, la MAE

”Pe de altă parte, este cât se poate declar că ei sunt cei care atacă atât infrastructură civilă şi au generat pierderi de vieţi româneşti ale civilor, copii, au atacat spitale, maternităţi, ambulanţe.

Nu e nicio dilemă

Deci, din perspectiva României sau din perspectiva NATO sau Uniunii Europene, aici nu este nicio dilemă că acest război este un război de agresiune pornit ilegal de Rusia, indiferent ce timp de narativ încearcă ei să împingă mai departe”, a menţionat Oana Ţoiu.

 

3 comentarii

  1. Pai nu avea ce sa nege din moment ce nu a vazut nimic concret.
    In inregistrare nu se vede absolut nimic iar pozele cu resturile dronei sunt facute in intuneric si nu deslusesti nimic din ele.
    Oricum nu vad de ce ne plangem. In momentul in care te implici intr-un razboi fara sa fi fost provocat, normal ca vei pati chestii din astea.

