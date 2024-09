Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, s-a deplasat, duminică, în teren, în zonele cu risc de inundaţii şi a anunţat „toleranţă zero” pentru persoanele care refuză evacuarea, punctând că nu trebuie făcut „niciun fel de compromis” şi „cu toţii trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate”.

Potrivit unei postări făcute pe pagina personală de Facebook, Fotea a mers prima dată în comuna Slobozia Conachi.

„Suntem în teren. Prima oprire la centrul de comandă. La Slobozia Conachi a început evacuarea persoanelor cu dizabilităţi. Primarul a anunţat deja prin portavoce populaţia despre evacuarea persoanelor aflate în zonele de risc. Pompierii, militarii şi jandarmii ajută la evacuare. Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea. Fără niciun fel de compromis. Cu toţii, trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate. Am stabilit deja să se facă două breşe în zona Izvoarele pentru ca apa să aibă unde să se scurgă”, a scris acesta pe Facebook.

În jurul orei 13,40, conform aceleaşi surse, preşedintele CJ Galaţi s-a aflat în localitatea Cuza Vodă.

„Acum, la Cuza Vodă. Toată lumea este în alertă. Primarul anunţă deja evacuarea oamenilor din zonele inundabile. Le repet fiecăruia, iar şi iar, că toţi cei din zonele de risc trebuie duşi în locuri sigure. Zeci de pompieri şi utilaje sunt deja în zonă”, a declarat Costel Fotea.

Acesta a ajuns apoi în comuna Pechea.

„La Pechea, în tabăra unde sunt amenajate (în zona autobazei) 100 de module dormitor pentru adăpostirea oamenilor. Acum, aici, sunt peste 300 de locuri libere în care pot fi adăpostiţi cei evacuaţi. Toată lumea din zonele de risc trebuie să plece în zone sigure. Toată lumea trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate”, a adăugat preşedintele CJ Galaţi.

Fotea a mers şi în localitatea Costache Negri.

„Am vorbit cu primarul să mobilizeze pe toată lumea pentru a-i evacua cât mai repede pe cei aflaţi în zonele de risc. Deja, unii au anunţat că se refugiază la rude, la prieteni, la familii care nu locuiesc în zone inundabile. Primarul pregăteşte şi şcoala, care are două etaje, pentru a-i caza pe cei evacuaţi”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente valabilă până luni dimineaţa în judeţul Galaţi şi două coduri portocalii ce vizează cea mai mare parte a ţării.

Persoanele aflate în zonele de risc din 23 de localităţi ale judeţului Galaţi vor fi evacuate preventiv, conform unei măsuri dispuse, duminică, într-o şedinţă de lucru desfăşurată la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Localităţile vizate sunt: Băneasa, Bălăbăneşti, Bereşti, Bereşti-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Jorăşti, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Valea Mărului.