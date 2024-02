Ciprian Deac își acuză colegii de imaturitate 

CFR Cluj a mai făcut un pas greșit în lupta pentru titlu. Ardelenii nu au reușit să gestioneze pe final de meci avantajul de 2-1 pe care îl aveau în meciul de la Galați, contra Oțelului, din etapa a 28-a din SuperLiga și s-au văzut egalați din penalty. Acest 2-2 încurcă și mai mult planurile echipei antrenate de Adrian Mutu de a ataca titlu, după eșecul Rapidului la Iași și egalul clujenilor FCSB având mare șansă de a se distanța și mai mult de cele două rivale cu o victorie, extrem de plauzibilă, joi, la Voluntari. Adrian Mutu s-a arătat dezamăgit de pierderea celor două puncte, dar spune că din punctul lui de vedere și ținând cont de faptul că punctele se vor înjumătăți la intrarea în play-off drama dracul nu e chiar atât de negru.

Un meci de luptă, cum anticipam. Un meci muncit, plecăm de aici fără două puncte. Când vii pe un teren greu, cu o echipă care e agresivă, a fost o primă repriză de luptă, cu minge lungă, apoi, încet, încet, s-au lungit echipele, am găsit spațiile și am început să jucăm.

FCSB are prima șansă, au multe puncte în față, nu stau acum să mă gândesc la ei, ci la noi, să vedem cum ne câștigăm meciurile. Nu sunt supărat pe Sava pentru golul primit, ci pe cum am gestionat jocul după ce am dat golul doi.

Trebuia gestionat mult mai bine acea fază din care am făcut penalty. Mingea nu trebuia să ajungă la Muhar, avem superioritate, trebuia blocată centrarea. Otele când e în formă, e imposibil de oprit. Mă bucur că a dat gol, din păcate nu ne-a ajutat prea mult. Ne așteaptă un meci greu și la Constanța, cu Farul, normal că vor fi schimbări în echipă.

Dacă Adrian Mutu a păstrat totuși un ton moderat legat de pierderea celor două puncte în schimb unul dintre cei doi veterani ai echipei, Ciprian Deac, este mult mai virulent la adresa coechipierilor, spunând că a fost o dovadă de imaturitate din partea lor să nu poată păstra avantajul.

„Ținând cont că am fost egalați în minutul 90, e clar că am pierdut două puncte. Galațiul e o echipă agresivă, sunt foarte puternici. S-a văzut și în seara asta că am avut un meci foarte greu. Nu am făcut o primă repriză reușită. Am reușit să revenit după pauză, am dat golul doi, dar din păcate am pierdut două puncte.

Am văzut foarte multe în fotbal. E clar că o echipă matură nu trebuia să primească gol în ultimele minute. Dar, ăsta e fotbalul, toți greșim.

Se vor înjumătăți punctele. Eu cred că vom fi mai concentrați, vom avea șanse să ne batem la campionat până în ultimele etape.