Omul care a ratat calificarea U. Cluj în Europa 

Universitatea Cluj a fost din nou extrem de aproape de prezența într-o cupă europeană după mai bine de jumătate de secol.

Alb-negrii din orașul de pe Someș, la fel ca în finala Cupei României de acum un an cu Sepsi, au ratat obiectivul de la punctul cu var, tocmai când, dacă transformau ultima lovitură de departajare, câștigau trofeul și implicit locul de cupe europene. Acum, istoria s-a repetat extrem de dureros în meciul cu Universitatea Craiova, barajul de calificare în turul 2 preliminar ai Conference League. Cel mai experimentat jucător, veteranul Dan Nistor, după ce transformase un penalty în ultimele secunde ale timpului regulamentar, nu l-a mai putut învinge pe Popescu. Acesta știa obiceiul lui Nistor de a executa în stânga, obicei contrazis de execuția din meci, și a plecat direct pe acel colț reușind să pareze lovitura de grație. Apoi, Craiova a schimbat astrele în favoarea ei și a obținut calificarea.

Dan Nistor își face clar mea culpa, cerând iertare față de toată lumea. El a declarat pentru după meci:

„Numai în pielea noastră să nu fii. În această seară, cred că trebuia să câștigăm, însă nu am reușit să marcăm, tratându-le foarte ușor. Am egalat pe final. Din păcate, nu am reușit să marchez din penalty-ul decisiv.

Îmi pare rău pentru suporteri, le cer mii de scuze tuturor, este vina mea. Asta este viața, trebuie să mergem mai departe. Poate a fost și miza mai mare, noi foarte obosiți, dar cred că am arătat un fotbal frumos. Cred că trebuia să câștigăm. Așa este fotbalul! De asta este cel mai frumos sport. Ne doream foarte mult să câștigăm. Am ratat finala Cupei, play-off-ul și, acum, ultimul obiectiv pe care îl aveam.

După care însă, incisiv cum îl știm, îl critică indirect pe antrenorul Sabău pentru decizia de a pune un puști de nici 20 de ani să execute lovitura pe care a ratat-o și astfel s-a impus Craiova, dar și faptul că lotul nu are valoare, iar salariile nu sunt nici pe departe unele ridicate:

Această echipă merită mult mai mult, sper să vină jucători cu mai multă valoare. Când stai în cinci-șase inși este greu să duci acest campionat unde vrei. Am auzit că avem salarii uriașe… aberații! Arăt contractul, să nu se mai scrie că avem salarii de 15.000, 18.000! Avem nevoie de jucători de valoare, ăsta este cuvântul!”