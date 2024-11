Tragedia din Spania: A crescut numărul victimelor

Inundaţiile de proporţii care au avut loc săptămâna trecută în sud-estul Spaniei s-au soldat cu cel puţin 211 morţi, potrivit celui mai recent bilanţ comunicat sâmbătă de premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite AFP.

Echipele de salvare desfăşurate în zonele sinistrate au „localizat şi înregistrat 211 morţi”, a transmis şeful guvernului spaniol în cadrul unei declaraţii instituţionale, precizând că operaţiunile continuă pentru găsirea persoanelor date dispărute.

Totodată, Sanchez a anunţat că executivul său va trimite încă 5.000 de militari în zona afectată din provincia Valencia, din estul Spaniei, (4.000 vor sosi chiar în această sâmbătă) şi tot atâţia poliţişti, ajungându-se la un total de 10.000 de agenţi din aceste două corpuri.

Moment when fire fighters rescue a person and their pet dog from drowning in flood waters in Valencia,Spain#Valencia #Spain #Danacyclone#INUNDACIÓN #Espana

