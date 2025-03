Șoc la Națională. Fotbalist important trimis în tribune

UPDATE Mircea Lucescu s-a răzgândit. Tehnicianul i-a lasat în afara lotului pe Bîrligea, alături de Politic și Ciobotariu, și va începe cu omul care a jucat doar 7 minute în trei luni, Dennis Dragus. Rezervă va fi alt fotbalist cu puține meciuri, Dennis Alibec!

Deși surprinzătoare în primă fază, absența atacantului FCSB e motivată de rațiuni medicale. Din informațiile obținute de Digi Sport, Bîrligea a reclamat probleme fizice în timpul antrenamentului de ieri.

Stirea initială

Vineri, 21 martie, ora 21:45, pe o Arenă Națională înțesată de tricourile Zidului galben (meciul e sold-out), tricolorii încep, sub comanda lui Mircea Lucescu, drumul spre dobândirea pe teren a vizelor de America, la turneul final al CM din 2026.

Primul obstacol este Bosnia și Herțegovina, echipa considerată a avea șansa a treia la calificarea de pe primul loc (Austria e favorită, noi pe locul 2).

E un meci pe care trebuie să îl câștigâm pentru a pleca bine din block-start într-o grupă în care, în afara celor trei, mai figurează la număr Cipru și San Marino. Am jucat deja de șase ori împotriva adversarului de vineri și am obținut patru victorii. Ultima confruntare a avut loc în urmă cu doi ani, în grupa de Liga Națiunilor, la București și a fost cel mai bun meci al nostru, încheiat cu 4-1, paradoxal, în anul în care am retrogradat în Liga C.

Mircea Lucescu a făcut un mix de generații la lot, pentru a obține o cât mai bună și mai omogenă compoziție atât a primului unsprezece cât și a întregului lot în ansamblu. Pe de altă parte, a creat o serioasă furtună prin ciudata alegere din atac, unde l-a preferat pe Dennis Drăguș, cu doar șapte minute pe tereb în ultimele trei luni în locul golgeterului SuperLigii, Louis Munteanu.

Este clar că acest conflict nu vine deloc bine și pune o presiune mare asupra tehnicianului de 79 de ani. Dacă nu vom învinge Bosnia, sigur se vor declanșa numeroase polemici pe tema neconvocării lui Munteanu, jucător aflat sub comanda lui Daniel Pancu la naționala U21.

În formula cu care Il Luce intenționează să înceapă meciul apare debutantul de 30 de ani Mihai Popescu în zona fundașilor centrali, alături de Burcă. Soluția găsită este cauzată de faptul că titularul Radu Drăgușin va lipsi luni bune după ruptura de ligamente suferită. Este singurul debutant care va începe meciul, ceilalți trei, Dennis Ciobotariu, Vlad Dragomir și Dennis Politic urmând a se afla pe bancă.

Mircea Lucescu se va baza din vechea generație pe portarul Florin Niță, 38 de ani. Linia de fundași e formată din Andrei Rațiu, Mihai Popescu, Andrei Burcă și Nicușor Bancu. Cei doi închizători au același nume, Răzvan și Marius Marin. Nicolae Stanciu, căpitanul echipei, este play-maker-ul din spatele trioului ofensiv Dennis Man, Daniel Bîrligea și Alex Mitriță.

Lucescu este conștient de faptul că trebuie plecat cu un rezultat pozitiv, care este numai victoria, dar avertizează asupra faptului că Bosnia este o națională care trebuie tratată cu tot respectul.

Grupul este singurul nostru avantaj, de aici plecăm, sunt de 6-7 ani împreună, putem să lucrăm foarte serios cu ei, trebuie să îi fac pe ei atenți, concentrați. Cei mai buni jucători sunt cei care sunt acum cu mine, un grup care își dorește performanța, noi de aici plecăm, ajutați de suporteri.

Jucăm cu Bosnia, un meci foarte important, jucători care joacă în străinătate, grup foarte omogen, e foarte greu să faci schimbări între ei, să aduci unul nou și să îl bagi. Este mai complicat, au aceeași șansă ca noi, și Austria este o echipă foarte puternică, noi trebuie să găsim soluții să echilibrăm și să fim peste ei.

Și Serghei Barbarez, care a pierdut toate confruntările la echipa națională dar și la echipele de club unde a evoluat împotriva fotbalului românesc, e conștient de greutatea jocului și de faptul că România are prima șansă, dar speră ca prezența starurilor Edin Dzeko în atac și Sead Kolasinac în defensivă va da încredere celorlalți jucători:

„Rezultatul este cel mai important, dar trebuie să fie unul realist și asta încerc să fac și eu. Cât de realist este pentru cineva să spună unde ne aflăm noi, de ce suntem aici, cum sunt adversarii noștri, cum joacă ei, ce antrenor au… toate aceste lucruri afectează și nimic nu se poate schimba de pe o zi pe alta.

A fost trimis de FIFA să conducă acest meci unul dintre cei mai reputați arbitri europeni, polițistul olandez Danny Makkelie, unul dintre primii zece de pe continent, dar rămas în amintire și cu multe partide cu controverse, în frunte cu celebra semifinală de la EURO 2020, Anglia – Danemarca, în care nordicii au fost clar dezavantajați.

România – Bosnia, echipe probabile

România: Niță – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Bîrligea, Mitriță

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Sorescu, Rus, Ghiță, Ciobotariu, Chipciu, Șut, Dragomir, Moruțan, Fl. Tănase, Politic, Alibec, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

Bosnia: Vasilj – Katic, Barisic, Kolasinac – Dedic, Tahirovic, Sunjic, Gigovic, Bicakcic – Dzeko, Demirovic

Rezerve: Zlomislic, Hadzikic, Mujakic, Gazibegovic, Radeljic, Muharemovic, Saric, Hajradinovic, Basic, Burnic, Memic, Bazdar

Selecționer: Sergej Barbarez

Stadion: Arena Națională

Arbitru: Danny Makkelie // Asistenți: Hessel Steegstra, Jan de Vries

Arbitru VAR: Rob Dieperink // Asistent VAR: Jeroen Manschot