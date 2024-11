Trump 2.0 – președintele de paie

Mike Pompeo, Richard Grenell și Tom Cotton sunt în cărți pentru două portofolii extrem de importante pentru politica externă a SUA în timpul administrației Trump – Departamentul de Stat și Pentagonul.

Mike Pompeo, fost secretar de Stat în prima administrație Trump, iar apoi director al CIA, este un politician neoconservator. A fost limpede de la numirea sa în fruntea diplomației SUA, după demisia lui Rex Tillerson (un petrolist care a făcut afaceri cu Rusia și se opunea sancțiunilor impuse Rusiei) ca Pompeo este compromisul pe carte Trump a trebuit să-l facă cu statul profund pentru a nu paraliza total diplomația americană. Faptul că Pompeo a ajuns în fruntea CIA, tot în timpul administrației Trump și în ciuda fricțiunilor cu președintele, este un alt indicator al orientării sale.

Senatorul republican de Arkansas Tom Cotton a fost mereu foarte suspicios și a fost pentru o abordare mai dură a Rusiei, Chinei și Iranului și pentru o linie pro-Israel. Cotton a fost susținut în mod evident de William Kristol, un neoconservator de frunte din SUA, unul dintre marii susținători ai schimbărilor de regim în Orientul Mijlociu și membru în American Enterprise Institute, alături de soțul victoriei Nuland. Kristol, susținător al lui Tom Cotton, a condus organizația ”Alegătorii Republicani împotriva lui Trump” (sic!), foarte activă în campania pentru alegerile din 2020, câștigate de Joe Biden.

Richard Grenell, fost ambasador în Germania în timpul administrației Trump, în momentul unei relații foarte tensionate între administrația Trump și cancelara Merkel, a semnalat că se opune aderării Ucrainei la NATO și că este pentru crearea unor zone autonome în Ucraina. Aceste zone autonome ar fi, de fapt, zone sub ocupație rusă. Însă aceste poziții trebuie interpretate cu rezervă, pentru că Grenell a fost unul dintre protejații lui John Bolton, un lider neoconservator (subsecretar de Stat pentru controlul armamentului și ambasador la ONU in timpul administrației Bush Jr., și apoi consilier de Securitate al președintelui Trump, în primul său mandat).

”Sunt cele mai false alegeri”, scrie OffGuardian.

”Uitați-vă la candidați. În coltul albastru este Kamala Harris, probabil cel mai puțin real candidat la președinția SUA, a cărei campanie a fost o adevărată operațiune psihologică. Harris a fost prima care s-a retras din campania pentru alegerile primare din 2020, cel mai slab candidat democrat, iar apoi a fost cel mai puțin popular vicepreședinte al SUA, obținând acum nominalizarea doar datorită problemelor cognitive ale lui Joe Biden. De la începutul carnavalului nebunesc al alegerilor din 2024, această nimeni lipsită de talent, mediocră moral și compromisă ne-a fost prezentată ca un o variantă super-femeie a lui Barack Obama, o tacticiană strălucită, oratoare desăvârșită și o combinație perfectă de charismă și ”bucurie”.

Iar în colțul roșu este The Donald, care ne vinde în continuarea prostiile despre ”secarea mlaștinii” și platforma sa ”anti-establishment”. Ne spune că va face ceea ce nu a făcut în mandatul anterior. În spatele lui este povestea că nimeni nu l-a dorit pe buletinul de vot. Sistemul a încercat să-l condamne pentru infracțiuni, dar nu a reușit. Apoi, Partidul Republican a încercat să-l învingă în alegerile primare. Apoi, au încercat chiar să-l asasineze. Dar nimic nu l-a putut opri. De aici este ușor să induci ideea că Trump este dovada că democrația americană chiar este rezistentă, că votul chiar contează și că sistemul este foarte corect. Totul este o poveste atent construită și întrebarea nu este ”cine câștigă?”, ci mai degrabă ”cine a fost selectat să duca mai departe narațiunea actualului sistem?”

Dacă Donald Trump va câștiga repede aceste alegeri, asta le-ar închide gura celor care au susținut că alegerile din 2020 au fost fraudate, pentru că oamenii vor spune că, dacă în 2020 a fost fraudă împotriva lui Trump, atunci Trump nu ar fi fost lăsat să câștige nici în 2024. În plus, Trump va promova aceeași agendă globalistă ca și Harris, însă cu un discurs de dreapta, ceea ce îi va împiedica pe unii analiști și jurnaliști să observe că SUA urmează aceeași direcție ca și până acum. Deci da, sunt câteva motive bune pentru ca Donald Trump să fie cel ales”, scria OffGuardian, în ajunul alegerilor de la începutul săptămânii.

Donald Trump a declarat că de data aceasta va fi diferit față de primul mandat. Însă când vedem că politicieni precum Mike Pompeo sau Tom Cotton vor fi in poziție de decizie cheie, nu ne putem întreba decât dacă Trump știe despre ce vorbește.

”Acești oameni sunt reprezentanți puri ai sistemului și sunt niște neoconservatori declarați, radicali, și vor face ce trebuie pentru a submina orice agendă radicală a lui Trump. Nu aș paria pe faptul că Trump va schimba politica externă americană într-un mod evident. Dacă va nominaliza politicieni ca aceștia, nu se va schimba nimic”, spune profesorul John J. Mearsheimer.

”În ce privește Israelul, chiar și China, Trump nu va fi diferit de administrația Biden. De altfel, nici administrația Biden nu a diferit mult de prima administrație Trump în ce privește China și Orientul Mijlociu. Diferența este că Trump a declarat că dorește să abordeze altfel subiectul relațiilor cu Ucraina și Rusia, că vrea să îmbunătățească relațiile cu Vladimir Putin și se laudă că poate pune capăt războiului din Ucraina.

Miriam Adelson, văduva miliardarului Sheldon Adelson, un sponsor constant al aventurii politice a lui Donald Trump, i-a oferit candidatului republican 100 de milioane de dolari, peste cele 75 de milioane de dolari donate de Elon Musk, despre se scrie mult mai mult. Elon Musk, speculează presa americană, va primi un portofoliu în noua administrație de la Washington, la fel si Robert F. Kennedy Jr. (un alt mare susținător al Israelului), de data aceasta pentru voturile democraților de centru pe care le-a adus pentru Trump. Ce va primi însă Miriam Adelson? The Times of Israel scrie că Adelson este o mare finanțatoare a politicilor pro-Israel și un mare donator pentru cauzele evreiești. Averea de 35 de miliarde de dolari făcută în cazinourile din SUA va alimenta o politică cât mai favorabilă Israelului. ”Adelson va avea o influența mare în conceperea politicii americane față de conflictul israeliano-palestinian. Miriam Adelson și soțul ei au influențat mult decizia lui Trump de a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, în 2017”, scrie The Times of Israel. (Iar atunci, influența unei familii de proprietari de cazinouri a creat dureri de cap în politica țărilor central și est-europene, inclusive în România, puse în fața dilemei de a păstra poziția sau a urma linia noului șef de la Washington).

”Eu am spus mereu că, indiferent cine va veni la conducerea politicii externe si a Pentagonului, fie că este mai radical sau mai izolaționist, diferența nu va fi mare în ce privește Ucraina. Chestiunea ucraineană se va rezolva pe front și nu cred că Trump va putea ajunge la un minim acord cu Rusia care să pună capăt războiului, fără legătură cu ce se întâmplă pe front. Rusia și Putin nu mai au încredere în Vest, nu au încredere în Donald Trump, după cum nu ar fi avut încredere în Kamala Harris. Rusia va negocia foarte dur și cred că va fi imposibil, chiar și pentru Donald Trump, să accepte termenii Rusiei”, spune John Mearsheimer.

Aceeași perspectivă asupra relației dintre SUA sub Trump, Rusia și Ucraina este oferită de colonelul Douglas McGregor, un personaj care a ratat mai multe numiri în timpul primei administrații Trump – fie la Pentagon, fie în Departamentul de Stat – din cauza disputelor sale cu tabăra neoconservatoare, a unor declarații cu caracter xenofob și a aparițiilor la posturi de televiziune rusești. El consideră că rezistența ucraineană este într-o prăbușire lenta dar continuă, iar Rusia nu va rata ocazia de a specula această prăbușire.

Întrebarea este care vor fi consecințele alegerilor din SUA asupra a ceea ce se întâmpla pe frontul din Ucraina. ”Ucrainenii au ajuns într-o situație limită din cauză că au ascultat sfaturile americanilor și ale britanicilor în 2022, iar apoi, din nou, în 2023, atunci când au lansat așa-zisa contraofensivă, care a fost un eșec de proporții. Dacă SUA și Marea Britanie au încurajat și incursiunea ucraineana în Rusia, în regiunea Kursk, atunci avem un alt eșec din cauza celor două puteri occidentale. Nu știu dacă este așa, însă nu m-ar mira, pentru că a fost o decizie prostească, iar SUA și Marea Britanie au început să se specializeze în sfaturi proaste data aliaților”, spune Mearsheimer.

”Ideea este că Ucraina este în situația în care în SUA a fost ales un președinte care a avertizat că va anula tot ajutorul pentru Kiev, ceea ce ar însemna sfârșitul. Oare ucrainenii au de gând să lupte așa cum au luptat și până acum? Ce este cert este că președintele Joe Biden și secretarul de Stat Antony Blinken vor continua să trimită bani în Ucraina până la finalul mandatului, pe 20 ianuarie, pentru că vor să fie siguri că Ucraina rezistă până când pleacă de la putere, pentru ca Donald Trump să poată fi acuzat de prăbușirea Ucrainei. Este o răzbunare pentru situația din Afganistan, unde retragerea SUA a fost negociata de administrația Trump, însă prăbușirea Afganistanului susținut de SUA s-a întâmplat sub administrația Biden”.

Cât privește reacția elitelor politice europene la situația pe care o va crea in Ucraina realegerea lui Donald Trump, Mearsheimer spune:

”În primul rând, la fel ca și SUA, europenii nu mai au nici răbdare, nici arme, nici bani. Nu mai sunt interesați să acorde sprijin substanțial Ucrainei. Practic, europenii au renunțat. Opinia mea este că europenii nu cred că o victorie rusă în estul Ucrainei ar însemna vreun pericol pentru Europa, mai cu seamă pentru Europa de Vest. Se vorbește acum că, în cazul unei victorii, Putin va cuceri restul Ucrainei, apoi va începe un marș precum al URSS-ului spre vest. Dacă europenii ar crede cu adevărat asta, atunci și-ar reface apărarea, însă dacă ne uităm la cât de puțin investesc în apărare și dacă ne uităm la starea în care se află armatele europene, în special în Germania și Marea Britanie, putem spune că europenii nu percep Rusia ca pe o amenințare. Angajamentul europenilor pentru a ajuta Ucraina nu este deloc mare. Concluzia este că Rusia va obține o victorie urâtă în Ucraina”.

”Dacă ținem cont de pierderile suferite de Ucraina și de reducerea voinței pe front pe care o poate genera victoria lui Trump, consider că Ucraina nu va putea rezista mai mult de câteva luni.

Ce decizie catastrofală a fost luată la București, în aprilie 2008! Nu doar că Ucraina este transformată într-un stat disfuncțional, dar un conflict înghețat în Ucraina va otrăvi relațiile dintre Rusia și Europa, economia Germaniei a fost lovită. Apoi, conflictul înghețat se va putea transforma oricând în război fierbinte, pentru că în Europa sun focare de conflict: în Arctica, în zona baltică, în Kaliningrad, în Belarus, în Moldova, Marea Neagră. Fricțiunile în aceste zone pot duce la reizbucnirea războiului”, spune Mearsheimer, care a atras deseori atenția că prelungirea războiului din Ucraina nu va face decât să ducă deplaseze frontul spre vest și va crește probabilitatea ca Rusia să-și fixeze obiectivul de ajunge la gurile Dunării.