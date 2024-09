Tupeul lui Remus Pricopie după scandalul Bulai-Pieleanu

Rectorul SNSPA Remus Pricopie, care a scăpat neatins din scandalul care a afectat universitate prin dezvăluirile despre apucăturile lui Alfred Bulai şi Marius Pieleanu, continuă să facă ce ştie cel mai bine – propagandă electorală. Pricopie a acordat un amplu interviu site-ului aktual24.ro în care îl atacă pe Mircea Geoană şi îi tămâie pe liderii PSD si PNL.

Reporter: Mircea Geoana si-a lansat candidatura ca independent si, desi nu are niciun partid in spate, a umplut deja Romania de corturi electorale – ceea ce implica niste costuri uriase. De unde sunt banii lui Geoana, ca ai celorlalti candidati, sustinuti de partide, stim de unde sunt: de la buget.

Remus Pricopie: Intrebarea ar trebui adresata lui Mircea Geoana. Numai dumnealui ne poate spune cum a reusit sa acopere cheltuielile de pana acum legate de campania electorala. Eu am semnalat acest lucru de cateva luni. Nu exista campanie fara bani. Asa cum ati spus, in cazul partidelor parlamentare, finantarea se face prin partide, transparent si pe baza unor legi destul de clare. In cazul unui independent, in opinia mea, este aproape imposibil sa strangi cel putin 20 de milioane de lei pentru o campanie. Faptul ca Mircea Geoana ignora total acest subiect nu este un semn bun. Alegatorii, atunci cand voteaza, au dreptul sa stie cine sunt finantatorii din spatele unui politician. Daca nu face publice aceste date, fiecare dintre noi poate sa-si imagineze orice, inclusiv ca acel politician este candidatul finantatorilor, nu candidatul romanilor. Iar Mircea Geoana, din pacate, are o lunga traditie atunci cand vine vorba de finantari dubioase. Unele sunt documentate video si se gasesc pe YouTube.

Dar despre Ciolacu si Ciucă ce spune Remus Pricopie?

Remus Pricopie: In opinia mea, liderii celor doua partide mari – PSD si PNL – se vor distanta gradual fata de restul candidatilor. Au forta politica, la centru si in fiecare localitate din Romania, pentru a fi prezenti cu mesaje, cu idei, cu oameni. O sansa ar fi putut sa aiba si Elena Lasconi, DACA partidul sau, USR, ar fi luptat pentru ea si o alianta USR-PMP-REPER s-ar fi realizat. In absenta unei platforme politice relevante, Elena Lasconi nu poate decat sa contribuie la coagularea optiunilor de dreapta, in al doilea tur, respectiv sa incurajeze votantii sai sa sustina „candidatul dreptei”, in confruntarea finala.

Mircea Geoana este un caz particular. Este, intr-un fel, de apreciat incapatanarea cu care s-a avantat in acest proiect politic, dar, in opinia mea, fara sa calculeze cu atentie toate elementele. Nu are forta sa ajunga in turul doi, chiar daca se pare ca are bani.