Ucraina: Operațiune de excepție pentru a forța mâna Vestului

Ucraina rescrie regulile războiului, la aproape 85 de ani de la atacul de la Pearl Harbour, scriu The Washington Post și multe alte publicații occidentale. Întrebarea este însă care a fost obiectivul și care vor fi consecințele atacului ucrainean cu drone care a distrus, după declarațiile, Kievului, peste o treime din flota de bombardiere strategice a Rusiei.

Este începutul unei serii de atacuri distrugătoare asupra armatei ruse, în fața cărora Moscova va fi la fel de neputincioasă ca și la momentul atacului de duminică (rezultatul unei operațiuni care a dura nu mai puțin de un an și jumătate, după cum spune președintele Volodimir Zelenski)? Sau este o încercare a Ucrainei de a convinge administrația Trump că Rusia încă poate fi înfrântă și că America trebuie să continue să sprijine militar și financiar, la fel ca în timpul administrației Biden? Este un Pearl Harbour care anunță ani buni de război de acum încolo sau este o mișcare surprinzătoare precum invazia ucraineană în regiune Kursk, menită să realimenteze vocile pro-ucrainene într-un moment în care situația generală pe front este în mod clar în defavoarea Kievului?

Aceasta din urmă este interpretarea dominantă în întreaga presă internațională, care pune o presiune în plus asupra administrației Trump pentru a ajuta pe mai departe Ucraina și a continua politica de ”degradare a armatei ruse”, scopul declarat al războiului în cuvintele fostului șef al Pentagonului, Lloyd Austin. ”Liniile frontului rămân neschimbate, iar Ucrainei compensează deficitul de resursă umană dezvoltând o industrie a dronelor de talie mondială”, scrie neoconservatorul Max Boot, pentru The Washington Post. ”Operațiunea Spiderweb a fost una fantastică, o mutare îndrăzneață care să compenseze faptul că Ucraina rămâne cu puțină muniție pentru sistemele Patriot iar președintele Trump semnalează că nu dorește să trimită muniție”, mai continua Boot. ”In timpul infamei discuții Trump-Zelenski din Biroul Oval, Trump i-a spus «nu ai cărțile bune». Ei bine, Zelenski tocmai ce a scos un atu – ingeniozitatea ucraineană. Ucrainenii au arătat că sunt mai curajoși și mai pricepuți decât inamicii lor, chiar dacă situația armatei ruse s-a îmbunătățit de la începutul războiului”. ”Trump este furios când vorbește despre victimele civile ale bombardamentelor ruse, dar nu face nimic concret. Ucrainenii au luat lucrurile în propriile lor mâini. Deși ridică miza strategică și expun astfel Ucraina la represalii, este exact tipul de presiune tactică pentru a-l convinge pe Putin să negocieze”, mai scrie The Washington Post.

Mesajul este limpede: într-un moment în care nu numai administrația Trump și puținii săi aliați din Europa sugerează că Ucraina nu va deveni membru NATO și trebuie să facă concesii pentru a pune capăt războiului, distrugerea circa 40 de bombardiere ruse (ceva despre care strategul Edward Luttwak a scris, în 2024, că, în timpul unui război între două puteri egale se poate întâmpla în orice zi, înainte ca generalii să-și fi băut cafeaua) ar trebuie să fie argumentul pentru continuarea sprijinului american, pentru continuarea războiului, alungarea armatei ruse din Ucraina și primirea țării în NATO.

Este de notat că distrugerea bombardierelor ruse s-a întâmplat cu o zi înainte de runda a doua a recent reluatelor discuții pentru pace dintre Rusia si Ucraina. În ciuda acestui fapt, cele doua delegații s-au întâlnit în Turcia, cu două întârziere față de programul stabilit. Pozițiile rămân foarte diferite – Kievul insistă pentru o încetare a focului de 30 de zile, în timp ce Rusia nu este dispusă să înceteze focul decât după semnarea unui acord de pace amplu.

Atacul spectaculos al Ucrainei a venit imediat dupa ce senatorul republican Lindsey Graham, nedespărțit cândva de John McCain în călătoriile sale în Irak, Afganistan, Ucraina, a anunțat pregătirea unei legi care ar impune tarife de 500% tuturor statelor care cumpără energie din Rusia.

Interesant este că, exact înainte de atacul cu drone al Ucrainei, Institutul pentru Studiul Razboiului – ISW – (think tank-ul Victoriei Nuland și al familiei Kagan) a publicat un raport in care arată că președintele Putin este pregătit pentru un război cu NATO, dacă situația din Ucraina va escalada. Raportul arată că Putin pregătește cadrul legal care să permită guvernului să controleze întreaga economie și baza industrială de apărare, în cazul declarării legii marțiale. ”Societatea rusă și industria de apărare sunt pregătite pentru un război prelungit în Ucraina și un potențial război cu NATO”, arată raportul.

După așa-zisul ”Pearl Harbour” suferit de Rusia, totul va depinde nu de convorbirile de la Istanbul, ci de cum va alege Moscova să riposteze. Discuțiile pentru pace nu au avut cum să aducă rezultate, câtă vreme nu a existat un teren comun pentru începerea lor – Ucraina și Vestul cer încetarea focului fără precondiții, în vreme ce Rusia cere un tratat de pace pentru încetarea focului, avantajată fiind pentru că află în ofensivă în Ucraina. Discuțiile de până acum au servit doar interesului Kremlinului de a continua războiul fără a irita excesiv administrația Trump, dar și interesului Kievului de a prezenta Rusia ca actor cu care nu se poate trata rezonabil, câtă vreme respinge o încetare a focului.

Rămâne de văzut dacă, după riposta Rusiei (inclusiv un posibil avertisment precum racheta Oreshnik care a lovit Dnipro în noiembrie anul trecut și obligatorie pentru a nu crea tensiuni în rândul armatei și al naționaliștilor ruși), fie Ucraina va face concesii, fie Rusia va face concesii (ca urmare a potențialelor amenințări din partea SUA la riposta Rusiei), fie discuțiile vor rămâne în continuare sterile. Indiferent care dintre cele trei scenarii se va materializa, riposta Rusiei (așteptată începând de luni, 2 iunie) va fi un punct important al războiului din Ucraina.

”Un raid stupefiant în inima Rusiei care a bulversat regulile războiului, cea mai îndrăzneață operațiune a Ucrainei pe teritoriul rus”, scrie The Economist despre atacul cu drone al Ucrainei. ”A fost nevoie de un an și jumătate pentru a organiza aceste lovituri” care au atins patru baze aeriene, inclusiv din zona arctică, la 1900 de km de Kiev si in Siberia orientală, la 4.500 de km de Kiev, scrie BBC. ”Vreme de luni de zile, serviciul secret ucrainean a introdus în Rusia mici drone FPV, ascunse în cutii de lemn în camioane. Aceste vehicule obișnuite s-au apropiat de bazele strategice și, duminică, în plină zi, acoperișul containerelor s-a deschis prin telecomandă”.

”Cu o singura lovitură, Ucraina a distrus o treime din aviația strategică a Rusiei. Este o operațiune de excepție, care va intra în cărțile de istorie”, scrie Le Soir. ”Forțele ucrainene au dat deseori dovadă de curaj, iar acum și-au depășit încă o dată limitele, arătând că au mijloacele de a schimba cursul războiului”, scrie cotidianul belgian, în aceeași notă ca și The Washington Post, sugerând că o continuare a sprijinului occidental poate duce la victoria Ucrainei. ”Probabil ca rezultatul acestei operațiuni nu va afecta situația pe câmpul de luptă, însă efectul asupra Rusiei nu trebuie trecut cu vederea”, spune un fost ofițer ucrainean, citat de Financial Times. ”Capacitățile strategice ale Rusiei au fost reduse, asta însemnă capacitatea de a-și proiecta puterea la nivel mondial. Atacul ucrainean a redus din încrederea geopolitică a Rusiei”, mai spune ofițerul citat de FT.

Bloggerii militari ruși sunt consternați, după cum arată site-ul Meduza, al unor ziariști ruși refugiați în țările baltice. ”Pierderile sunt irecuperabile. Este o lovitură dură pentru forțele noastre strategice, rezultat al unor grave lacune ale serviciilor de informații și al unei atitudini neglijente privind materialul aeronautic care, deși a fost ținta a unor atacuri repetate, a rămas sub cerul liber, fără niciun adăpost”, arată o postare de pe canalul Telegram Ryabar, apropiat Kremlinului. Rusii au motiove sa fie revoltati – pe YouTube sunt postate de cel putin zece ani animații cu atacuri ale inamicilor folosind drone si alte tipuri de arme ascunse în banale camioane pe teritoriul adversarului.