Ucraina, răscolită. ”Războiul se va încheia în acest an”, adică mâine

Realizatorul TV ucrainean Dmitri Gordon, unul dintre cei mai apreciați și mai urmăriți din țară, șochează cu anunțul că faza fierbinte a războiului din Ucraina se va încheia pe 30 decembrie. Declarațiile jurnalistului au fost intens distribuite pe canalele Telegram ucrainene, scrie inpolitics, care citează publicația Strana Today.

„Astăzi e 29 decembrie 2024. Repet încă o dată, faza fierbinte a războiului se va încheia în acest an. Îmi veți spune: „Ești nebun – mai sunt doar două zile pînă la sfîrșitul anului!”. Nu, prieteni, nu am înnebunit, am informații și vă voi împărtăși aceste informații”, a spus Gordon. ”Înțelegeți că Putin trebuia să bombardeze Ucraina fără milă chiar înainte de Anul Nou, ca să ne simțim rău, ca să nu avem electricitate, căldură. Acum pun următoarea întrebare: de ce nu face asta? Au trecut exact patru zile acum, poate cinci zile.

De ce nu se întîmplă asta? Ai observat că dormi noaptea fără griji? Eu răspund la întrebare. Pentru că i s-a cerut să nu facă asta de la Washington. De ce i s-a cerut să nu facă asta de la Washington? Pentru că, atenție, mîine, 30 decembrie 2024, dacă totul merge bine, ar trebui să aibă loc o întîlnire istorică care să pună capăt fazei fierbinți a războiului. Nu e mult de așteptat. Mîine, 30 decembrie”, a mai spus prezentatorul TV, cel care i-a luat în 2019 interviul lui Zelensky în care acesta a anunțat în premieră candidatura la președinție.

Volodimir Zelenski a spus că, luni, Statele Unite vor anunța o decizie importantă în sprijinul Ucrainei

„Știu că se pregătește o decizie importantă din partea Statelor Unite în sprijinul Ucrainei – așteptăm anunțul oficial de mâine (luni – n. red) – pachete importante de ajutor pentru războinicii noștri. Acestea sunt măsuri care au protejat efectiv Ucraina în acești ani de război. Acest sprijin are ca scop consolidarea eforturilor de stabilizare în prima linie în acest moment – ​​cu cât proviziile de la partenerii noștri sunt mai cuprinzătoare, cu atât mai multe vieți ale trupelor noastre vor fi salvate”, a spus Zelenski duminică seară, relatează Ukrinform.

Ministrul slovac al apărării, Robert Kalinak, a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze unele teritorii din cauza realităţilor de pe teren, a relatat agenţia slovacă TASR, potrivit The Kyiv Independent.

Într-un interviu televizat, Kalinak a susţinut că prioritatea Slovaciei este încetarea imediată a focului şi negocierile de pace.

Deşi a afirmat că Rusia este în mod incontestabil agresorul în conflict şi a încălcat dreptul internaţional, el a spus că stabilitatea postbelică este mai importantă decât graniţele sale precise.

„Ucraina nu conştientizează că nu se va afla niciodată între Germania şi Elveţia, ci va împărţi întotdeauna cea mai lungă graniţă a sa cu Federaţia Rusă”, a spus el. „Este important ca, mai presus de toate, oamenii să nu mai moară”.