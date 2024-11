Mai mult decât meciul în sine cu un Kosovo venit cu gândul de a obține primul succes în fața noastră, conducerea FRF, selecționerul Mircea Lucescu și jucătorii au o temere mult mai mare.

Nimeni nu a uitat ce s-a întâmplat acum un an tot într-un meci cu Kosovo la București, în preliminariile EURO 2024. Atunci bannerul celor de la „Uniți sub tricolor“ a fost la un pas să ducă la un 0-3 la masa verde, după ce oaspeții au părăsit terenul sub formă de protest.

Pe banner era un mesaj care i-a înfuriat pe kosovari. Din fericire, după 30 de minute, arbitrul a primit undă verde de la UEFA să se reia meciul, dejucând planul kosovarilor care sperau în victoria la masa verde. De aceea, acum atât FRF, cât și Mircea Lucescu, Nicolae Stanciu sau Dennis Man au ieșit cu mesaje către suporteri în care cer să nu existe incidente.

De altfel, UEFA a avertizat că, dacă se vor repeta scenele de acum un an, se vor lua măsuri foarte dure care pot ruina șansele tricolorilor să ajungă la turneul final al CM 2026: fie vom fi obligați să jucăm în altă locație, fie cu porțile închise.

Din păcate, răspunsul ultrașilor este unul care descurajează și obligă poliția și jandarmeria să se afle în alertă maximă. Așa zișii suporteri nu vor să abdice de la ideile lor și riscă să facă un mare rău echipei naționale. Cei din gruparea Uniți sub tricolor au anunțat că vor profita de eveniment pentru a strânge donații pentru frații sârbi din zonele kosovare și vor păstra formele de protest deja exprimate anterior. Doar ultrașii din grupul Honor et Patria au decis să nu vină la meci și să fie prezenți luni, la partida cu Cipru.

Înainte de meci, la pauză, dar și în timpul jocului, vom aduce în tribune cutii de donații care să strângă bani pentru acest scop umanitar. Aceste urne caritabile vor fi de două feluri:

– mobile: vor circula printre sectoare și scaune pentru a putea dona oricine dorește pe parcursul meciului;

– fixe: urne care vor fi amplasate în diverse momente în zona intrărilor pe stadion sau lângă standurile alimentare.

Astfel, încercând să asiguram o acoperire cât mai mare ca spațiu, timp și opțiuni, sperăm că oricine va fi la meci și va dori să contribuie în această cauză umanitară și nobilă, să aibă ocazia să o facă, dar de asemenea și cei care nu au putut fi prezenți pe stadion, dar susțin acest demers și poporul fratern sârbesc.

Urnele de donații vor fi personalizate ca atare, pentru a putea fi identificate ușor și unele din ele vor fi administrate de echipe mixte de suporteri români și sârbi, iar pentru cele două opțiuni de ajutor de de la distanță, vom oferi mâine detalii concrete.

După episodul de anul trecut în care în mod abuziv și total nejustificat, UEFA a catadicsit să sancționeze echipa noastră în detrimentul celei oaspete, ni s-a reconfirmat un dublu standard flagrant și scandalos în judecarea naționalei noastre în raport cu alte echipe, situație care se tot repetă din păcate.

Pentru a ne concentra atenția pe această acțiune umanitară, dar și pentru a evita ca națională noastră să mai poată fi încă o dată prejudiciată în mod arbitrar și să facă obiectul altor sancțiuni majore inexplicabile, am decis că dacă deja am tot atras atenția cu vârf și îndesat asupra faptului că adevărul istoric și statul român conincid în poziția conform căreia provincia Kosovo și Metohia este parte a Serbiei, de această dată, vom da o tenta pozitivă și filantropică acestei tematici și meciului, alegând să îi ignoram pe cât posibil pe adversari și să ne îndreptăm atenția în mod cât mai real și concret spre frații sârbi, mai ales spre cei care au permanent de suferit în această luptă.

Așadar, pe parcursul efectiv de joc al meciului, vom susține cu toate forțele echipa noastră în obținerea unei noi și deja uzuale victorii împotriva reprezentativei acestei provincii și pe cât posibil îi vom ignora pe oaspeți, care deja au primit mult mai multa atenție decât ar fi meritat vreodată.

Vă așteptăm pe cât mai mulți dintre voi să sprijiniți această acțiune pentru ajutorarea poporului sârb de care ne leagă și apropie o relație bună în cele mai multe momente ale istoriei, credința creștină și un viitor frumos comun.

De menționat că această acțiune umanitară vă îndeplini toate rigorile legale și va fi organizata exclusiv de suporteri și grupurile ultras, umanitare și naționaliste implicate în acest demers”.