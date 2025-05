Un român a fost coleg de echipă cu Lamine Yamal!

De câteva zile numele cel mai popular aflat pe buzele iubitorilor sportului rege este cel al marocanului devenit spaniol, care mai are puțin până va împlini vârsta de 18 ani, de acum celebrul Lamine Yamal. Golul magnific din semifinala Champions League, în poarta lui Inter, într-un meci de vis, terminat nedecis, 3-3, nu a făcut altceva decât să întărească poziția de succesor al lui Leo Messi în tricoul catalanilor.

Lamine Yamal este un jucător care are o tehnicitate uluitoare, care pare a fi un copil, care aflat cu mingea la picior, se bucură într-un mod atât de natural, nimic nu pare greu pentru acest puști despre care epxerimentatul fundaș al lui Inter și al naționalei Italiei, Di Marco, a declarat că este pur și simplu un diavol care aduce infernul pentru oricine care îl are în cale.

Cu acest diavol a fost o perioadă coleg la celebra academie a Barcelonei, un junior român, care acum se află de trei ani la Celta Vigo. Și nu este vorba despre un junior oarecare, pentru că să ajungi să fii impresariat de portughezul Jorge Mendes, nimeni altul decât agentul lui Cristiano Ronaldo de o viață și recent al noului copil minune al fotbalului, Lamine Yamal.

Vorbim aici despre Ianis Târbă, 18 ani, internațional român la această categorie de vârstă. El a vorbit cu Prima Sport despre ce face acum și despre perioada când a jucat alături de Lamine Yamal.

Am ajuns la Celta Vigo acum 3 ani. M-am transferat de la Barcelona la Celta Vigo, unde sunt foarte fericit, am crescut foarte mult ca jucător, unde avem nişte condiţii foarte, foarte bune. Am progresat foarte mult şi sper să o ţin tot aşa şi să ajung cât mai departe.

După un an foarte bun în academia din Barcelona am reuşit să mă transfer la FC Barcelona şi am stat acolo timp de 5 ani, am progresat şi am învăţat foarte multe lucruri. Am fost coechipier cu jucători care sunt destul de cunoscuţi acum: Marc Guiu, Lamine Yamal, Hector Fort sunt câţiva dintre ei.

De atunci se vedea că Yamal este un jucător foarte bun, cu mare talent, dar nu mă aşteptam să ajungă ceea ce ajuns. La Masia este ce mai bună academie din lume, putem vedea acest lucru cu jucătorii pe care îi scoate. Au nişte condiţii extrem de bune, în care poţi să progresezi ca jucător şi să creşti ca persoană”