Un tânăr zice că la Academia SRI se dă şpagă. Relatarea lui

Raul Dumitru, un tânăr politician care a susţinut în trecut examen de admitere la Academia Naţională de Informaţii a SRI, specializarea: “Psihologie-Informații”, povesteşte pe pagina sa de Facebook că la examen se mergea cu plicul cu bani. ” Admiterea in 2024, e cu buletinul ca la Provident, si un plic… acum 15 ani era cu multe examene, test Cooper, test Brian si multe teste psihologice/cultura generala si materii scolare… si 50.000€”, a scris el.

Potrivit paginii de Facebook, tânărul a candidat la locale în Gorj din partea PRM.

„De câteva zile îmi apar reclamele de recrutare personal SRI și SIE, din sursă externă. Adică toți trepădușii cu aptitudini de sifoane și filmele lui James Bond văzute, se pot integra în aceste structuri.

Tot vedem de o lună, cazul Florian Coldea, care a tras de data aceasta bățul scurt… aia e, rocada, se schimba “paralelismul”. Știți ce…nimeni, niciodata nu a adus in discutie clara, procedura admiterii in Academia SRI-Mihai Viteazu, pentru licenta, unde trebuie sa fii “pregatit” cu… bani clar, daca vrei un loc in studenția lor.

In pozele de mai jos aveam 17 ani varsta, si sunt din 2010, un an in care am sustinut admiterea la Academia Nationala de Informatii, specializarea: “Psihologie-Informații”.

2010 a fost anul examenelor pentru ceea ce imi doream, si pentru ce ma pregatisem timp de peste 4 ani . La examenul sustinut in Gorj, am avut cea mai mare medie, la Bucuresti am obtinut 87/100puncte, la interviu 90/100, la probele sportive 100/100, si cu toate astea… nu eram printre acei concurenti veniti la examene cu masini de la MAI, si nici cu 50.000€ cat era “taxa de admitere”, atunci, deci continuarea o intuiti. Au fost peste 600 concurenti pentru 4 locuri, iar eu dupa “ce s-a strigat darul”, am ajuns pe un loc 6 care ma trimitea in Autogara Militari, imbracat intr-un costum cu 2 marimi mai mare decat mine . Un an mai tarziu, am fost contactat sa-mi depun candidatura din nou pentru admitere, dorinta schimbata intre timp, care m-a impins spre alte studii.

Ideea postarii, sfat pentru tineri : Daca vreti sa ajungeti “pui de Coldea”, si nu numai… platiti spaga sa ajungeti ofiteri SRI, ca mai apoi, sa culegeti si voi merindele cazute șantajului.

