Un ziarist va fi şeful Pentagonului

Preşedintele ales al SUA Donald Trump l-a ales pe Pete Hegseth, jurnalist la Fox News, în funcţia de secretar al apărării.

„Pete şi-a petrecut întreaga viaţă ca un luptător pentru trupe şi pentru ţară. Pete este dur, inteligent şi un adevărat credincios principiului „America pe primul loc”. Cu Pete la cârmă, duşmanii Americii sunt avertizaţi – armata noastră va fi din nou măreaţă, iar America nu va da niciodată înapoi”, a transmis Donald Trump într-un comunicat.

Pete Hegseth, 44 de ani, este coprezentator al emisiunii „Fox & Friends Weekend” de la Fox News şi a fost colaborator al reţelei de televiziune din 2014. El este, de asemenea, autorul cărţii „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (Războiul împotriva războinicilor: în spatele trădării oamenilor care ne fac liberi).

Hegseth a fost căpitan de infanterie în Garda Naţională a Armatei şi a servit în Afganistan, Iran şi Guantanamo Bay.

Anterior a fost şeful unei organizaţii a veteranilor din America.

Conform Reuters, Hegseth a declarat că a părăsit armata în 2021 după ce a fost considerat extremist de o armată care nu-l mai dorea. „Sentimentul a fost reciproc – nici eu nu mai doream această armată”, a declarat Hegseth în cartea sa.

Numirea lui vine în condiţiile în care în Pentagon există deja îngrijorarea că Trump intenţionează să-i elimine din administraţie pe ofiţerii militari şi pe funcţionarii publici de carieră pe care îi consideră neloiali.

🚨BREAKING: President Trump Just Announced Pete Hegseth @PeteHegseth as Secretary of Defense Congratulations Pete!!! Thanks to President Trump do the right thing for WE THE PEOPLE! Let’s Make America Great Again! pic.twitter.com/yPT364QUqj — AJ Huber (@Huberton) November 13, 2024

Alte numiri

Ca şef al CIA Trump l-a numit pe fostul său director naţional al informaţiilor, John Ratcliffe.

Donald Trump a anunţat marţi că Elon Musk şi Vivek Ramaswamy vor conduce un nou „Departament al eficienţei guvernamentale” în a doua sa administraţie, informează CNN.